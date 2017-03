ISIN Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (08.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Höchste Aufmerksamkeit ist gefragt! AktienanalyseNoch vergangene Woche schraubte sich das Papier der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) auf frische Verlaufshochs, doch nach dem heute veröffentlichten Zahlenwerk nehmen Anleger lieber Gewinne mit und drücken die Aktie gefährlich tief auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend hinunter, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Schlussquartal 2016 habe der Logistikriese 15,41 Milliarden Euro nach 15,33 im Vergleich zum Vorjahr erlöst. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich binnen Jahresschnitt auf 1,11 erhöht, nach zuletzt 0,95 Milliarden Euro. Aber nicht alle vier Sparten des Konzerns hätten geglänzt, zwei Segmente hätten zugelegt und zwei sinkende Umsätze verbucht. Alle vier Geschäftsbereiche hätten aber zur operativen Ergebnisverbesserung der Deutschen Post beigetragen. Mit Blick auf das Gesamtjahr spreche der Bonner Konzern dennoch von einem Rekordergebnis und habe die Dividende um 20 Cent auf jetzt 1,05 Euro erhöht.Als Grund für Gewinnmitnahmen könnte das etwas flaue Ergebnis sein, das sich am unteren Ende der eigenen Zielsetzung bewege. Die Mittelfristziele bis 2020 seien aber bestätigt worden. Die Logistiker würden weiterhin eine durchschnittliche EBIT-Steigerung pro Jahr um mehr als 8 Prozent bis 2020 anpeilen. Im laufenden Jahr solle der Betriebsgewinn auf 3,75 Milliarden Euro anziehen.Zwischen Mitte 2013 und Ende letzten Jahres habe die Aktie der Deutschen Post noch innerhalb einer größeren Handelsspanne zwischen 19,54 und 31,18 Euro seitwärts tendiert. Erst zu Beginn dieses Jahres habe sich der Wert über die Vorhochs aus 2015 durchgesetzt und habe vergangene Woche ein Verlaufshoch bei 32,95 Euro markieren können - der dazugehörige Aufwärtstrend bestehe jedoch schon seit Februar letzten Jahres, stehe nach dem heute präsentierten Zahlenwerk jedoch auf dem Prüfstand und könnte sogar verlassen werden. Höchste Aufmerksamkeit sei jetzt gefragt!Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie31,475 EUR -2,22% (08.03.2017, 12:16)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,415 EUR -2,02% (08.03.2017, 12:30)