ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (16.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Gewinnmitnahmen waren nur eine Frage der Zeit AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat 2016 prächtig verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie die Bonner vergangene Woche mitgeteilt hätten, sei der Nettoüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um 71 Prozent auf 2,64 Mrd. Euro gestiegen. Die Vergleichsbasis sei allerdings auch niedrig gewesen. Denn im Vorjahr habe die Post beim Ergebnis unter einem Gewinneinbruch der Frachtsparte zu leiden gehabt. Dennoch habe es der Konzern geschafft, die Erwartungen knapp zu übertreffen. Auch operativ habe der DAX-Konzern mit einem Plus von 45 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro einen Tick besser abgeschnitten als gedacht. Beim Umsatz hingegen hätten Analysten den Bonnern etwas mehr zugetraut. Die Erlöse seien aufgrund negativer Währungseffekte, geringerer Treibstoffzuschläge und einer veränderten Bilanzierung um drei Prozent auf 57,33 Mrd. Euro zurückgegangen.Vor allem in den Bereichen Fracht und Supply Chain Management habe es einen Dämpfer gegeben. Im Paket-Geschäft habe die Post dagegen weiter Oberwasser. 2016 hätten die Bonner in Deutschland 1,2 Mrd. Pakete ausgeliefert und damit so viele wie nie zuvor. Der Umsatz habe sich entsprechend um 11,4 Prozent erhöht. Dennoch habe die Deutsche Post-Aktie nach der Zahlenvorlage Federn lassen müssen. Nicht einmal die um 20 Cent auf 1,05 Euro angehobene Dividende habe Anleger aus der Reserve locken können.Als das berühmte Haar in der Suppe habe sich der zaghafte Ausblick erwiesen: Zwar solle das EBIT 2017 um etwa 7,4 auf 3,75 Mrd. Euro steigen. Damit bliebe die Post allerdings ein gutes Stück hinter ihrem mittelfristigen Ziel, wonach der operative Gewinn jedes Jahr im Schnitt um mehr als acht Prozent steigen solle, zurück. Zudem gehe das Unternehmen nur von einem moderaten Wachstum aus. Nicht zu vergessen gilt allerdings, dass sich die "Aktie Gelb" seit ihrem Zwischentief im Februar 2016 in der Spitze rund 65 Prozent verteuert hatte - Gewinnmitnahmen waren angesichts dessen eigentlich nur eine Frage der Zeit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2017)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie31,824 EUR +1,65% (16.03.2017, 16:01)Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,81 EUR +1,99% (16.03.2017, 15:46)