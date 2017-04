WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (27.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Dynamische Kursgewinne! Chartanalyse2016 schloss der Konzern Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) mit einem Rekordergebnis ab und verbuchte im vierten Quartal das beste Teilergebnis seiner Geschichte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gewöhnlich könne das erste Jahresviertel des Konzerns nun mäßiger ausfallen. Charttechnisch befinde sich die Aktie der Deutschen Post in einem mittelfristigen, seit Februar letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 30,70 und 35,80 Euro beschrieben werden könne. Auf der Unterseite werde die ansteigende Tendenz im langfristigen Chart auf Wochenbasis von der aktuell bei 29,90 Euro verlaufenden 40-Wochen-Linie begleitet. Ebenso befinde sich die 200-Tage-Linie bei derzeit 29,68 Euro nur knapp unter dem Trend. Anfang März habe die Deutsche Post-Aktie ein Allzeithoch bei 32,94 Euro erreicht, habe sich danach um das im April 2015 markierte Hoch bei 31,19 Euro mit einer horizontalen Unterstützung bei 30,50 Euro zur Seite bewegt. Anfang dieser Woche testen die Notierungen dabei den Support erfolgreich und stiegen dann mit einer dynamischen Bewegung in Richtung vorheriges Hoch nach oben an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.04.2017)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie32,325 EUR +0,25% (27.04.2017, 14:35)32,344 EUR +0,25% (27.04.2017, 14:50)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004