ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (04.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie im Aufwärtstrendkanal - AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ging in den letzten Wochen ab - allerdings in die falsche Richtung. Nach einem deutlichen Rücksetzer notiert die Aktie der Deutschen Post nun aber auf einem interessanten Kursniveau, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Wie am Schnürchen gezogen, sei die Deutsche Post-Aktie im vergangenen Jahr nach oben marschiert. In diesem Jahr aber habe die Aktie Gelb bislang zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt gehört. Zum einen, weil das Post-Papier der tollen Entwicklung im Vorjahr wohl auch ein Stück weit Tribut gezollt habe. Zum anderen, weil das Brief- und Paketgeschäft Sorgen mache. "Um der im 1. Quartal bereits deutlich gewordenen negativen Ergebnisentwicklung im Unternehmensbereich Post - eCommerce - Parcel (PeP) nachhaltig entgegenzuwirken, hat der Vorstand heute ein zielgerichtetes Bündel an Maßnahmen beschlossen, die insbesondere eine positive Ergebnisentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 sicherstellen sollen", habe der DAX-Konzern am 8. Juni per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt. "Die Maßnahmen betreffen vor allem die künftige Entwicklung der Preise, der operativen und indirekten Kosten sowie eine weitere Verbesserung der Produktivität im Bereich PeP in Deutschland", so die Deutsche Post weiter.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte man nun nur noch ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,2 Mrd. Euro - noch im Mai bei Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen sei die Post von einem EBIT in Höhe von 4,15 Mrd. Euro ausgegangen. Positiv aber: Der Ausblick für das Jahr 2020 sei bestätigt worden. Der Konzern erwarte für 2020 unverändert ein Ergebnis von über 5,0 Mrd. Euro. Das Brief- und Paketgeschäft solle dazu einen Ergebnisbeitrag von rund 1,7 Mrd. Euro leisten. Im Jahresverlauf habe die Deutsche Post-Aktie bislang 17 Prozent an Wert eingebüßt. Nach unserem Dafürhalten dürfte nun, nach diesem deutlichen Rücksetzer, viel Negatives im Kurs enthalten sein, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de".Die Aktie der Deutschen Post bewege sich aktuell in der Nähe der unteren Begrenzungslinie eines langfristigen Aufwärtstrendkanals. Diese verlaufe gegenwärtig bei 25,30 Euro. Zuvor könnte eine horizontale Unterstützung bei etwa 27 Euro den Kurs stützen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.07.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:27,59 EUR -0,47% (04.07.2018, 10:21)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:27,60 EUR -0,14% (04.07.2018, 10:35)