ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) von 9,50 auf 10,50 Euro.Dank der Einigung mit der österreichischen Krisenbank Heta, die zu einem hohen Sonderertrag aus der Auflösung von Rückstellungen geführt have, konnte die Deutsche Pfandbriefbank einen signifikaten Anstieg des Vorsteuergewinns und die Ausschüttung einer Sonderdividende für 2016 vermelden können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt stehe jedoch das Finanzinstitut angesichts des Niedrigzinsumfelds auch 2017 vor einer Herausforderung.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 9,50 auf 10,50 Euro angehoben. (Analyse vom 28.03.2017)Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:11,37 EUR +2,34% (04.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:11,419 EUR +1,48% (04.03.2017, 19:26)