Kurzprofil Deutsche Konsum REIT-AG:



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG), Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio.



Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status (Real Estate Investment Trust) von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (29.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) unter die Lupe.Die Deutsche Konsum REIT um Vorstand Rolf Elgeti wachse rasant. Um das Wachstumstempo beibehalten zu können, habe man jetzt eine Kapitalerhöhung platziert. Das Emissionsvolumen habe sogar aufgestockt werden müssen, um den Einstieg eines der ältesten und reputabelsten Vermögensverwalter der Welt, MFS Investment, zu ermöglichen.31 Mio. Euro habe die Deutsche Konsum REIT eingenommen und damit mehr als ursprünglich geplant. Mit dem frischen Kapital verfüge das Potsdamer Unternehmen nun über genügend Firepower, um ihre rund 120 Mio. Euro starke Akquisitionspipeline zügig abzuarbeiten.Rolf Elgeti, Gründer und Vorstandschef der Deutsche Konsum REIT-AG, sei ein Vollprofi. Der Einstieg von MFS sei wie ein Ritterschlag zu werten. "Der Aktionär"habe die Aktie schon einmal empfohlen, sei aber dann unglücklich ausgestoppt worden. Sollte der Kurs noch einmal auf 15 Euro fallen, müsse man zugreifen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2019)Börsenplätze Deutsche Konsum REIT-Aktie: