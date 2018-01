Die Deutsche Konsum REIT-Aktie ist bei Kursen um 10 Euro mittel- bis langfristig weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 26.01.2018)



Kurzprofil Deutsche Konsum REIT-AG:



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) ist ein Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf etablierte Einzelhandelslagen in Deutschland. Besonders im Bereich regionaler und mittlerer Zentren sieht die Deutsche Konsum REIT-AG ein enormes Entwicklungs- und Nachfragepotenzial. (26.01.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) bei Kursen um 10 Euro zum Kauf.Die Deutsche Konsum REIT-AG habe das Geschäftsjahr 2016/2017 erfolgreich abgeschlossen. Der Nettogewinn habe 37,6 Mio. Euro erreicht, nach 21,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die deutliche Steigerung des Gewinns habe sich aus dem gewachsenen Immobilienbestand und einem höheren Bewertungsergebnis der Immobilien ergeben. Die Mieterlöse hätten sich im Berichtsjahr um 68% auf 19,2 Mio. Euro steigern können, und die Funds From Operations (FFO) seien um 83% auf 10,3 Mio. Euro geklettert.Im neuen Geschäftsjahr habe Firmenchef Rolf Elgeti den Bestand an Immobilien bereits weiter ausgebaut. In einer ersten Transaktion seien vier Einzelhandelsimmobilien erworben worden. Alle Objekte seien an den Ankermieter Penny Markt (REWE Group) vermietet. Die Gesamtinvestition habe bei 5,8 Mio. Euro gelegen, und es errechne sich eine Ankaufsrendite von 11,4%. Noch im alten Jahr habe der CEO acht weitere Einzelhandelsimmobilien mit einem Volumen von 15 Mio. Euro gekauft worden. Die annualisierte Miete dieser Objekte belaufe sich auf knapp 1,5 Mio. Euro oder eine Ankaufsrendite von 10%. Das Gesamtportfolio belaufe sich somit auf 74 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Jahresmiete von 27 Mio. Euro. Elgeti wolle weiter kaufen."Wir budgetieren für dieses Geschäftsjahr ein Ankaufsvolumen von 75 bis 100 Mio. Euro. Der Markt bietet uns weiterhin sehr gute Chancen bei attraktiven Renditen. Unser adressierter Markt ist so groß, dass ein Ende nicht wirklich in Sicht ist. Aktuell haben wir einen Marktanteil von 0,3%", so der Firmenchef im Gespräch mit der "Vorstandswoche". Das Investitionsvorhaben für 2017/2018 sei weitgehend finanziert. Das Unternehmen habe im Dezember eine Kapitalerhöhung durchgeführt und das Grundkapital um knapp 2,5 Mio. Aktien auf über 27,2 Mio. Anteile erhöht. Die neuen Aktien seien zu 10 Euro platziert worden, Elgeti habe die Kasse um fast 25 Mio. Euro brutto gefüllt. Erfreulich: Die Obotritia Capital KGaA, die dem CEO gehöre, habe bei der Transaktion ebenfalls mitgemacht und selbst Aktien gekauft.Derzeit habe das Immobilienportfolio einen Bilanzwert von gut 300 Mio. Euro. Das Unternehmen erwarte für dieses Jahr einen FFO von 16 bis 20 Mio. Euro. Das könnte etwas zu konservativ sein. Eine Anhebung im Jahresverlauf würden die Experten für möglich halten. Der annualisierte FFO würde sich bereits auf über 23 Mio. Euro belaufen. Für das Geschäftsjahr 2017/2018 wolle Elgeti seinen Aktionären dann erstmals eine Dividende vorschlagen. 90% der Gewinne würden aufgrund der REIT-Struktur an die Anteilseigner ausbezahlt. Die Dividende solle sich auf mindestens 20 Cent je Aktie belaufen.An der Börse werde das Unternehmen nunmehr mit rund 280 Mio. Euro kapitalisiert. Hierbei seien aber zwei Wandelanleihen zu beachten, die im Jahr 2020 in Aktien getauscht werden könnten. Eine vorzeitige Wandlung schließe Elgeti aus. Wandelanleihe I habe ein Volumen von 7 Mio. Euro und könne in 7 Mio. Aktien gewandelt werden. Der Wandlungspreis liege bei über 1 Euro. Wandelanleihe II könne zu einem Wandlungspreis zu 3,82 Euro in insgesamt 8 Mio. Aktien getauscht werden. In der Summe könnten dadurch rund 15 Mio. neue Aktien entstehen. Die theoretische Kapitalisierung der Gesellschaft belaufe sich somit pro forma auf über 432 Mio. Euro."Vorstandswoche"-Altfavorit Deutsche Konsum sei bei Kursen um 10 Euro mittel- bis langfristig weiter kaufenswert. Elgeti sei bekanntlich nicht nur Aktionär und CEO der Deutsche Konsum, sondern auch größerer Investor bei Staramba und Highlight Event und Entertainment. Mit der Deutsche Industrie Grundbesitz habe er kürzlich ein weiteres Unternehmen an die Börse gebracht, welches er parallel zur Deutsche Konsum selbst führe. In dieser Firma seien aktuell 10 Projekte enthalten, die derzeit einen Portfoliowert von knapp 90 Mio. Euro hätten. Auch bei dieser Gesellschaft werde der Firmenchef Gas geben und das Portfolio ausbauen. Früher oder später dürfte eine Kapitalerhöhung folgen.Analog zu Deutsche Konsum sei bei der Deutsche Industrie AG auch Aurelius-CEO Dirk Markus investiert. Bei der Deutsche Industrie sei er zudem stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Derzeit belaufe sich der Börsenwert auf rund 140 Mio. Euro. Wandelanleihen gebe es bei dieser Gesellschaft keine. Bei Kursen um 9 Euro sei auch diese Aktie mittelfristig kaufenswert - zumal diese Aktie bisher noch gar nicht entdeckt worden sei, die breite Börsenöffentlichkeit habe von diesem Unternehmen sicherlich noch nichts gehört. So habe es damals bei der Deutsche Konsum ebenfalls angefangen, die die Experten bereits bei Kursen um 6 Euro zum Kauf empfohlen hätten.