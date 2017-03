Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Deutsche Konsum REIT-Aktie bei Kursen bis 8,70 Euro zum Kauf und teilen die Einschätzung von Elgeti, dass sich die Aktie auf Sicht von 18 bis 24 Monate verdoppeln könnte. Risiko seien stark steigende Zinsen und ein massiver Einbruch der globalen Konjunktur. Ansonsten könne bei Elgeti eigentlich nicht viel schief gehen (Analyse vom 07.03.2017)



8,741 EUR (06.03.2017)



8,949 EUR (06.03.2017)



DE000A14KRD3



A14KRD



DKG



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) ist ein Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf etablierte Einzelhandelslagen in Deutschland. Besonders im Bereich regionaler und mittlerer Zentren sieht die Deutsche Konsum REIT-AG ein enormes Entwicklungs- und Nachfragepotenzial. (07.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) bei Kursen bis 8,70 Euro zum Kauf.Die Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG sei durch. Insgesamt seien 4,65 Mio. neue Aktien zum Preis von 8.50 Euro platziert worden. Das Immobilienunternehmen erhalte daraus einen Bruttoerlös von knapp 40 Mio. Euro. Wie Firmenchef Rolf Elgeti den Experten im Hintergrundgespräch erläutert habe, könne er durch die Kapitalmaßnahme neue Immobilienprojekte mit Fokus auf den Einzelhandel inklusive Leverage und vorhandenem Cash im Volumen von ca. 110 Mio. Euro zukaufen."Wir haben eine sehr breit gefüllte Pipeline an Objekten, die wir zu guten Preisen kaufen können", so der CEO. Das Unternehmen kaufe Einzelhandelsobjekte in interessanten Einkaufslaufen in der Größenordnung zwischen 5 und 12 Mio. Euro. "Wir bewegen uns in einer Lücke, in der bisher ein institutioneller Investor aktiv ist. Wir treffen ab und an auf ein paar Profis; das sind aber sehr wenige, weshalb diese Nische sehr spannend ist." Zudem könne Elgeti bei den Projekten einen entsprechenden Mehrwert schaffen. "Wir stoßen sehr oft auf die gleichen Mieter, was für uns ein großer Vorteil bei den Mieterbeziehungen bedeutet." Das seien zum Beispiel Unternehmen aus dem Einzelhandel wie Real, EDEKA, REWE oder Norma oder Baumärkte wie zum Beispiel OBI oder TOOM.Aktuell besitze das Unternehmen 53 Liegenschaften. Die annualisierte Jahresmiete belaufe sich auf rund 19 Mio. Euro. Der Leerstand liege aktuell bei 13%. Laut dem CEO liege das vor allem daran, dass in einem Projekt derzeit kompletter Leerstand herrsche. "Die Verhandlungen, das Objekt zu vermieten sind weit fortgeschritten. Geling uns dies, dann reduziert sich der Leerstand schon um die Hälfte." Die Laufzeit der Mietverträge liege im Schnitt zwischen fünf und sechs Jahren. "Wir kaufen durchaus Objekte mit dieser Laufzeit. Wir nehmen dies in Kauf und können daher relativ preiswert einkaufen. Bei vielen Investoren fallen Objekte durch das Raster, wenn die Laufzeit nicht 10 Jahre plus X beträgt." Gemäß einem aktuellen Gutachten hätten die 53 Objekte einen Verkehrswert von knapp 190 Mio. Euro. Unterstellt werde dabei die 10fache Jahresmiete. Das passe nicht ganz zur Realität. "Der Faktor von 13 erscheint uns für das Portfolio sinnvoller. Würden wir das Portfolio am Markt verkaufen wollen, würde der Preis wohl eher bei dem 15fachen Mulitple plus X liegen." Das entspreche einem Volumen von fast 300 Mio. Euro.Viel wichtiger als eine mögliche Aufnahme in den SDAX sei Elgeti die zeitnahe Aufnahme in den europäischen Immobilienindex EPRA. "Der Index wird von sehr vielen professionellen Investoren abgedeckt." Für diese Anleger sei der REIT-Status der Deutsche Konsum von Vorteil, da Dividenden nicht versteuert würden. 90% der HGB Gewinne müssten ausgeschüttet werden. Eine erste Dividende kündige der CEO für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 an.Ohne die Effekte der Kapitalerhöhung erwarte Elgeti für das Jahr 2016/2017 einen FFO von 57 Cent je Aktie. Adjustiert um Capex wie Instandhaltungskosten errechne sich ein FFO von 46 Cent je Aktie. Mit dem Kauf von weiteren Objekten müsse der Firmenchef die Kennzahlen im weiteren Jahresverkauf sicherlich nach oben setzen.An der jetzigen Kapitalmaßnahme habe Elgeti über seine Beteiligungsgesellschaft Obotritia Capital und dazugehörige Gesellschaften weitere Aktien gekauft. Vor der Kapitalerhöhung habe der Anteil bei rund 37% gelegen. Obotritia solle einen Anteil von mehr als 30% an der Deutsche Konsum bis auf weiteres halten. Er sehe die Deutsche Konsum als ideales Investment für die nächsten Jahre, die sich durchaus verdoppeln dürfte. Dirk Markus, Großaktionär von Aurelius, sei mit seiner privaten Lotus AG ebenfalls an der Deutsche Konsum REIT-AG beteiligt.