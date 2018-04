Verantwortlich für die etwas gemäßigtere konjunkturelle Dynamik werden nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG neben den etwas weniger kräftig wachsenden privaten Konsumausgaben die Bauinvestitionen sein, die im laufenden Jahr einen Gang zurückschalten dürften. Dafür würden die Exporte wohl erstmals seit 2014 wieder stärker zulegen als die Importe, der Wachstumsbeitrag des Außenbeitrags also spürbar höher ausfallen als in den letzten drei Jahren. Angesichts eines von den Analysten angenommenen Potenzialwachstums von 1,3% p.a. werde sich die Produktionslücke im laufenden Jahr weiter vergrößern und Ende 2018 bzw. im Jahr 2019 einen Grad an konjunktureller Überhitzung erreichen, der in etwa dem entspreche, was zuletzt in den Hochkonjunkturphasen um den Jahrtausendwechsel und in den Jahren 2007/08 zu beobachten gewesen sei. Mit zunehmender Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten steige aber erfahrungsgemäß die Anfälligkeit für eine Korrektur, sprich eine merkliche konjunkturelle Abkühlung.



Der ausgehandelte Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD wirke in diesem wie im nächsten Jahr als zusätzlicher konjunktureller "Brandbeschleuniger". Die Staatsausgaben sollten bis 2021 demnach um EUR 48 Mrd. steigen. Zusätzlich sollten die Steuerzahler durch niedrigere Steuern bzw. Beitragssenkungen um EUR 19 Mrd. entlastet werden. Die Fiskalpolitik werde also noch prozyklischer als sie dies ohnehin schon der Fall gewesen sei. Die Inflationsrate (HVPI) habe im Februar bei 1,2% p.a. gelegen. Im weiteren Jahresverlauf würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG angesichts einer leichten Zunahme des unterliegenden Preisauftriebs sowie des deutlichen gestiegenen Ölpreises mit einem Anstieg in Richtung 2% p.a. rechnen.



Die Konjunktur in Österreich habe sich auch zum Jahresende 2017 erfreulich entwickelt. Aufgrund eines starken Schlussquartals (0,9% p.q.) habe die Zuwachsrate des realen BIP im Gesamtjahr 2017 2,9% erreicht. Zwar seien wichtige Vorlaufindikatoren zuletzt von ihren sich nahe oder auf Allzeithöchstständen befindlichen Niveaus etwas zurückgegangen, würden aber zumindest für die kommenden Monaten eine weiterhin sehr dynamische Konjunktur signalisieren. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden für das laufende Jahr ein reales BIP-Wachstum von 2,8% (2019: 1,9%) erwarten. Damit dürfte der gegenwärtige Konjunkturaufschwung angesichts bereits überausgelasteter gesamtwirtschaftlicher Produktionskapazitäten den Höhepunkt schon erreicht haben. Die Inflationsrate bleibe auch 2018 mit knapp über 2% deutlich über dem Euroschnitt. (06.04.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Sowohl der ifo-Geschäftsklimaindex als auch der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe haben im ersten Quartal etwas an Fahrt verloren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sie würden davon ausgehen, dass über die nächsten neun bis zwölf Monate ein Plateau ausgebildet werden werde, bevor sich die Stimmung nachhaltig eintrübe. Die deutsche Konjunktur werde sich in dieser Zeit weiter sehr gut entwickeln, das größte Momentum scheine aber hinter uns zu liegen. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte 2018 mit 2,2% zwar erneut kräftig wachsen, die Zuwachsrate des letzten Jahres von 2,5% allerdings nicht mehr ganz erreichen.