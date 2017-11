Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach Jahren moderaten Wachstums konnte die deutsche Wirtschaft 2017 einen Gang hochschalten und wird mit rund 2,5% das höchste BIP-Wachstum seit 2011 verzeichnen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Vor allem die Investitionen scheinen von der aktuellen Wachstumsbeschleunigung zu profitieren, da sich Unternehmen bei ihren Investitionsentscheidungen seit der Finanzkrise zunehmend von realen Entwicklungen leiten lassen und weniger von Perspektiven, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Grundsätzlich begünstige auch die expansive EZB-Geldpolitik das robuste Wirtschaftswachstum. Beides - die unterstützende Geldpolitik ebenso wie das robuste globale Konjunkturumfeld - sollte auch 2018 die deutsche Wirtschaft unterstützen. Risiken für die Konjunktur würden sich vor allem aus politischen Entwicklungen ergeben. Dazu würden die Ausgestaltung des Brexit, die Wahlen in Italien oder unberechenbare Entscheidungen der Trump-Administration gehören. Die IKB erwarte im Jahr 2018 ein BIP-Wachstum von 2,3% für Deutschland. (Ausgabe vom 23.11.2017) (24.11.2017/ac/a/m)