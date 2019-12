Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einschätzung der deutschen Konjunktur bessert sich, so die Analysten der Helaba.



Die Erwartungen der vom ZEW befragten Finanzanalysten seien im Dezember erstmals wieder positiv ausgefallen und hätten den höchsten Stand seit Februar 2018 erreicht. Dies sei eine positive Indikation für das in der Berichtswoche anstehende ifo Geschäftsklima der Unternehmen. Die Hoffnung bestehe, dass mit dem Wahlsieg von Boris Johnson das Brexit-Abkommen das Unterhaus bald passieren könne und sich die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien mit der verringerten Unsicherheit dann normalisieren würden. Der Wahlausgang dürfte sich allerdings erst in Ansätzen positiv in der ifo Befragung niederschlagen, da ein Großteil der Antworten bereits zuvor in München angekommen sei. Im Zollstreit der USA mit China scheine eine erste Einigung in greifbarer Nähe. Schon ein Aufschub der für den 15. Dezember geplanten nächsten Erhöhung der US-Zölle wäre auch für deutsche Unternehmen positiv. (13.12.2019/ac/a/m)



