Der Automobilsektor gelte als Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Sein Anteil an der Industrieproduktion habe 2016 mit 22,6 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt von 10,6 Prozent gelegen. Automobile und Autoteile seien Deutschlands wichtigste Exportgüter - auf sie seien 2017 18,4 Prozent der deutschen Exporte entfallen. "Die Exportschwäche dürfte aus unserer Sicht im ersten Halbjahr 2019 anhalten. Im zweiten Halbjahr 2019 könnte es dann aber zu einer Verbesserung kommen. Die Exporte innerhalb der EU dürften sich allmählich normalisieren, da sich der Wachstumsausblick für die wichtigsten Handelspartner verbessert: Italien lässt die Rezession im 2. Quartal 2019 wohl hinter sich, und das französische Wachstum legt weiter langsam zu. Auch glauben wir, dass die Exporte in Nicht-EU-Länder von der Stabilisierung in China profitieren", so Menut weiter. Da die Exporte nach China knapp 3 Prozent des deutschen BIP ausmachen würden, könnte dies die Wirtschaftsleistung im zweiten Halbjahr 2019 um 12 Basispunkte steigern.



Eine höhere Inflation in Kombination mit niedrigen realen verfügbaren Haushaltseinkommen hätten für schwächere Haushaltsaugaben in 2018 gesorgt. Dies dürfte sich Menut zufolge 2019 umkehren: "Wir glauben, dass der private Konsum 2019 um 1,3 Prozent steigt. Die Einmaleffekte im Automobilsektor dürften allmählich nachlassen. Die Neuzulassungen von Autos stiegen im Januar und Februar stark und sind jetzt wieder so hoch wie im 1. Halbjahr 2018, als sie bei etwa 300.000 Fahrzeugen monatlich lagen. Da wieder Autos gekauft werden können, kann man davon ausgehen, dass die Haushalte für sie auch wieder Geld ausgeben", sage Menut.



Des Weiteren rechne die Expertin mit einem weiteren Reallohnanstieg. "Die Tariflöhne stiegen im Januar und Februar um ordentliche 2,8 Prozent, und wir glauben, dass die Dynamik 2019 aufgrund der Knappheiten am Arbeitsmarkt anhält. In den im Vergleich zur Industrie arbeitsintensiveren Dienstleistungsbranchen sind viele Neueinstellungen geplant, und die Kurzarbeit steigt kaum", so Menut. Günstige Entwicklungen am Arbeitsmarkt dürften die Reallöhne stärker wachsen lassen; die Expertin rechne mit Zuwächsen um die 3 Prozent im Jahr 2019 gegenüber 2,6 Prozent im Jahr 2018. Auch der Mindestlohn sei im Januar 2019 um 3,9 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Da die Bezieher niedrigerer Einkommen eine höhere Konsumquote hätten, dürfte dies die Haushaltsausgaben weiter stützen. "Und schließlich dürften negative Basiseffekte am Energiemarkt die Inflationsrate von 1,9 Prozent im Jahr 2018 auf 1,2 Prozent drücken, was die Kaufkraft der Haushalte deutlich steigen lässt", resümiere Menut.



Darüber hinaus dürfte auch die Fiskalpolitik die verfügbaren Haushaltseinkommen stärken: 2019 werde die expansivere Fiskalpolitik voraussichtlich 100 Basispunkte zum BIP beitragen. Das komme vor allem den Haushalten zugute, durch Anpassungen von Steuern, Rentenerhöhungen und Sozialtransfers sowie niedrigere Sozialversicherungsbeiträge. "Da das Verbrauchervertrauen noch immer gut ist, glauben wir, dass das zusätzliche Geld überwiegend ausgegeben wird. Den deutlichen Anstieg der Sparquote Ende 2018 sehen wir in den Verzerrungen im Automobilsektor begründet, sodass wir in diesem Jahr nicht mit einer Wiederholung rechnen. Der Gegenwind im Jahr 2018 dürfte 2019 zum Rückenwind werden. Die expansivere Fiskalpolitik und der ordentliche Lohnanstieg dürften den Konsum zusätzlich stärken", so die Expertin.



Dennoch warne Menut auch vor bösen Überraschungen. Denkbar sei, dass sich die chinesische Wirtschaft nicht stabilisiere, es zu einem ungeordneten Brexit komme und - das größte Risiko - die USA im Mai Zölle auf Automobilimporte verhängen würden. Dann könnte die deutsche Wirtschaft in die Rezession fallen. (01.04.2019/ac/a/m)







