Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung in der deutschen Industrie war im bisherigen Jahresverlauf alles andere als zufriedenstellend, so die Analysten von Postbank Research.Um diese Diskrepanz in positivem Sinne aufzulösen, sei nach Einschätzung der Analysten eine Erholung bei den Auftragseingängen dringend erforderlich. Bliebe diese aus, müssten die Analysten ihre immer noch konstruktive Einschätzung der deutschen Konjunktur überdenken. Vor diesem Hintergrund würden sie für Mai mit einem Anstieg der Ordereingänge um 0,8% gegenüber dem Vormonat rechnen. Die Vorjahresveränderungsrate würde dadurch von -0,1% auf 1,5% steigen.Die deutsche Industrieproduktion (Fr., 06.07., 08:00 Uhr) habe sich seit dem Jahreswechsel zwar etwas abgeschwächt, habe sich aber deutlich besser behaupten können als die Auftragseingänge. Offensichtlich hätten die hohen Auftragsbestände, die im letzten Jahr aufgebaut worden seien, als Puffer gewirkt. Dennoch dürften die schwachen Ordereingänge der letzten Monate eine Belastung für die Produktion darstellen. Zudem könnten die in diesem Jahr ungewöhnlich langen Pfingstferien die Dynamik im Mai gebremst haben. Die Analysten von Postbank Research rechnen deshalb mit einem Rückgang der Produktion um 0,2% gegenüber April. Die Vorjahresrate sollte dadurch von 2,0% auf 0,9% nachgeben. (29.06.2018/ac/a/m)