Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion (Fr., 09.03., 08:00 Uhr) unterlag in den letzten Monaten stärkeren Schwankungen im Vormonatsvergleich, so die Analysten von Postbank Research.



Dies ändere aber nichts am grundlegenden Aufwärtstrend der deutschen Industrie, der sich insbesondere in einem im Vorjahresvergleich deutlich erhöhten Outputniveau widerspiegele. Nach drei Rückgängen in den letzten vier Monaten würden die Analysten von Postbank Research für Januar zudem wieder mit einem moderaten Plus in Höhe von 0,8% gegenüber Dezember rechnen. Zudem dürften die Auftragsbücher der Unternehmen weiterhin gut gefüllt sein. Der von ihnen für Januar erwartete, kräftige Rückgang der Auftragseingänge (Do., 08.03., 08:00) um 3,0% zum Vormonat sollte vor diesem Hintergrund kein Anlass zur Sorge sein. Dieser wäre in erster Linie als Gegenbewegung auf den noch deutlicheren Anstieg im Dezember zu sehen. (02.03.2018/ac/a/m)





