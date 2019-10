Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den enttäuschenden Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie im August gestern wurde heute Morgen bekannt gegeben, dass die deutsche Industrieproduktion im gleichen Monat um 0,3% gegenüber dem Vormonat gestiegen ist, so die Analysten von Postbank Research.



Im Vorfeld sei lediglich Stagnation erwartet worden. Erfreulich seien insbesondere das Output-Plus im Verarbeitenden Gewerbe in Höhe von 0,7% und hierunter der Anstieg der Produktion konjunkturell bedeutsamer Kapitalgüter um 1,1% gewesen. Dies ändere aber nichts daran, dass sich das Produktionsniveau insgesamt immer noch um 4,0% unter Vorjahr bewege. Bestenfalls könne daher von einem kleinen Aufatmen, keinesfalls jedoch von einer Erholung der deutschen Industrie die Rede sein, zumal weder die Auftragslage, noch die Stimmungsindikatoren bislang für einen einsetzenden Aufwärtstrend sprechen würden.



Im weiteren Tagesverlauf stünden keine weiteren Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Spannend dürfte aber werden, ob und wie FED-Präsident Jerome Powell in einem Redebeitrag heute Abend die jüngsten US-Konjunkturdaten mit Blick auf mögliche weitere Leitzinssenkungen der FED einordne. (08.10.2019/ac/a/m)



