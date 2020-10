Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den überraschend guten Daten zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie sind die gestrigen Daten zur Industrieproduktion nüchtern betrachtet eine Enttäuschung, so die Analysten von Postbank Research.



Nach einer starken Erholung von Mai bis Juli habe die deutsche Industrie eindeutig Mühe, weiter an Schwung zu gewinnen, wobei die Industrieproduktion im August gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurückgegangen sei. Doch selbst wenn die Industrieproduktion im September unverändert bliebe, läge das Wachstum im dritten Quartal immer noch bei rund zehn Prozent. Allerdings dürfte die Industrieproduktion im September mit ziemlicher Sicherheit zugenommen haben. Der Verband der Automobilindustrie berichte, dass die Pkw-Produktion im September deutlich stärker als normal angestiegen sei - obwohl sie rund elf Prozent unter dem Niveau des Vorjahres geblieben sei.



Auch die Umfragen von ifo und der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe würden auf ein starkes Wachstum hindeuten. Während auch die spanische Industrieproduktion mit einem Monatszuwachs von 0,4 Prozent im August die Erwartungen enttäuscht habe, hätten die italienischen Einzelhandelsumsätze im gleichen Zeitraum mit einem Plus von 8,2 Prozent knapp doppelt so stark zugelegt wie erwartet. Nicht nur der italienische Konsum, auch die deutsche Industrieproduktion gebe letztendlich keinen Grund zur Sorge. Denn die Aussichten für das vierte Quartal seien dank der großzügigen fiskalischen Unterstützung und Kurzarbeitsregelung Deutschlands sowie der starken Exportnachfrage von außerhalb der Eurozone besser als bei vielen anderen Volkswirtschaften. (08.10.2020/ac/a/m)



