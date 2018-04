Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion hat im Februar mit einem Rückgang um 1,6% im Vergleich zum Vormonat erneut enttäuscht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Hochpunkt des Produktionsniveaus datiere schon von November letzten Jahres - der industrielle Sektor durchlaufe derzeit eine Schwächephase. Im Januar und Februar könnten sich hier die Streiks der IG Metall belastend ausgewirkt haben. Auf ein nachlassendes Momentum hätten aber bereits auch die schwache Auftragslage in der Industrie zum Jahresstart und der zuletzt rückläufige Optimismus bei den Unternehmen hingewiesen. Die heute anstehenden Daten zur deutschen Handelsbilanz dürften weiteren Einblick in die Stärke der deutschen Konjunktur zum Jahresstart geben.



Die Veröffentlichung der Daten zur deutschen Industrieproduktion hätten an den Kapitalmärkten zu keiner großen Bewegung geführt. Insgesamt müsse aber festgestellt werden, dass per saldo die Konjunkturdaten nicht nur aus Deutschland, sondern der gesamten Eurozone zuletzt auf eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik hingewiesen hätten. Damit sinke aus dieser Richtung der Rückenwind für risikoreichere Anlagen, während die Renditen von Bundesanleihen zuletzt rückläufig gewesen seien. (09.04.2018/ac/a/m)





