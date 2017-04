Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die deutsche Industrieproduktion schon im Januar um 2,2% gewachsen war, gelang im Februar ein Zuwachs in der gleichen Größenordnung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Grundlage des Anstiegs sei eine Ausweitung der Bauproduktion um 13,6% im Monatsvergleich gewesen. Hier sollte im März eine Normalisierung erfolgen, die sich entsprechend belastend auf die Gesamtproduktion auswirken dürfte. Insgesamt scheine die Industrie aber etwas an Dynamik aufzunehmen, sodass sich die Lücke zwischen harten Konjunktur- und Sentimentdaten zu schließen scheine. Die Vorlaufindikatoren würden schon seit geraumer Zeit eine konjunkturelle Belebung signalisieren. (10.04.2017/ac/a/m)





