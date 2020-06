Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben bei einem ermittelten Kursziel von 17,40 EUR das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.06.2020)



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (08.06.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) zu kaufen.Das Kerngeschäft der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) sei die Versteigerung von Immobilien in Deutschland. Das Berliner Unternehmen decke mit seinen fünf Tochtergesellschaften den gesamtdeutschen Markt sowie das Internet ab. Die DGA sei dabei marktführend in Deutschland und könne auf über 30 Jahre erfolgreicher Unternehmenshistorie zurückblicken. Neben dem Maklergeschäft erhalte die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen primär auf die Verkaufserlöse (Objektumsatz) aus den Auktionen eine Courtage vom Käufer sowie gegebenenfalls eine weitere Courtage vom Verkäufer.Die Corona-Krise mache die Prognosen deutlich herausfordernder, da die bereinigte Netto-Courtage von vielen Faktoren abhänge. Besonders relevant sei welche und wie viele Objekte eingeliefert würden und wie hoch die Nachfrage sei, um gute Steigerungen zu erzielen. Entsprechend habe auch das Unternehmen aktuell keine Guidance in den Markt gegeben. Dennoch seien die Analysten optimistisch, dass sich die Corona-Krise nicht sehr stark auf die Deutsche Grundstücksauktionen AG niederschlagen werde. Eine Teil-Guidance der DGA sehe vor, dass die Tochterunternehmen einen Objektumsatz in Höhe von 70,0 Mio. EUR (VJ: 72,2 Mio. EUR) erzielen würden, also nahezu auf Vorjahresniveau.Es seien dabei sehr gute Erfolge auf den Live-Auktionen sowie den Online-Auktionen erzielt worden. So seien auch Auktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG gemäß Eindämmungsmaßnahmenverordnung ohne Publikum im Saal durchgeführt und stattdessen live im Internet übertragen worden. Die Gebote seien per Telefon, über das Internet oder mit Bietungsaufträgen für Mitarbeiter im Rahmen der Bietungsschritte abgegeben worden. Die Online-Auktion hätten rund 250 Interessenten und somit mehr als eine traditionelle Live-Auktion verfolgt. Zudem seien in vielen Fällen Kaufpreise über den Erwartungen erzielt worden.So seien die Auktionen im ersten Quartal (Ende Februar und Ende März) zwar von den Verordnungen der Corona-Krise betroffen gewesen, dennoch habe der Objektumsatz um 37,4% auf 32,3 Mio. EUR (VJ: 23,5 Mio. EUR) gesteigert werden können und die Netto-Erlöse seien um 29,3% auf 3,18 Mio. EUR (VJ: 2,46 Mio. EUR) angestiegen. Somit sei eines der besten Quartale der jüngeren Unternehmensgeschichte verzeichnet worden. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG mit Sitz in Berlin habe hier, trotz des Berliner Mietdeckels, einen sehr guten Beitrag geleistet, mit Auktionserlösen in Höhe von 16,75 Mio. EUR und einer bereinigten Netto-Courtage von nahezu 1,50 Mio. EUR. Entsprechend decke sich diese Entwicklung auch mit dem deutschen Transaktionsvolumen mit einem sehr starken ersten Quartal. Die Nachfrage scheine weiterhin sehr hoch zu sein. Dennoch herrsche mit der Corona-Krise eine hohe Unsicherheit, welche weiteren Auswirkungen auf den Markt zukommen würden.Darüber hinaus würden die Analysten erwarten, dass das Unternehmen den vollen Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2020 ausschütten werde. Das bedeute, dass der einbehaltenen Bilanzgewinn vom Geschäftsjahr 2019 (sofern die Hauptversammlung die verschlagene Dividende für 2019 beschließe) in Höhe von 0,27 Mio. EUR (0,17 EUR je Aktie) zusätzlich zum Gewinn des Geschäftsjahres 2020 ausgeschüttet werde. Entsprechend würden die Analysten eine Dividende in Höhe von 0,47 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 prognostizieren, was auf aktuellem Kursniveau einer Dividendenrendite von fast 4,0% entspreche.Zudem sollte sich die DGA, als Marktführer, weiterhin gut behaupten und als primärer Anlaufpunkt für zu versteigernde Objekte dienen. Nach Erachten der Analysten habe sich die deutsche Bevölkerung mit den Maßnahmen der Corona-Krise weitestgehend arrangiert und die notwendige Sensibilisierung habe stattgefunden. Die Geschäftstätigkeit könne in vielen Bereichen nahezu vollständig fortgeführt werden.