Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

17,80 EUR +4,09% (15.10.2018, 09:14)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

17,10 EUR (12.10.2018)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (15.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR).Die ersten neun Monate seien operativ äußerst erfolgreich für die Gesellschaft verlaufen und die bereinigte Netto-Courtage habe um 13,3% auf 9,29 Mio. Euro gesteigert werden können (VJ: 8,20 Mio. Euro). Die Muttergesellschaft DGA sei der maßgebliche Ergebnistreiber gewesen, während sich die Tochtergesellschaften entweder leicht unter bzw. auf Vorjahresniveau bewegt hätten. Damit setze sich der Gesamtjahrestrend fort, in dem die Muttergesellschaft der wichtigste Ergebnislieferant sei.Das Unternehmen verfolge weiterhin das Ziel das objektumsatzstärkste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zu erreichen. Hierfür müsste der Objektumsatz über dem Wert von 2007 mit 126,00 Mio. Euro Objektumsatz liegen. In den ersten neun Monaten 2018 sei ein Objektumsatz in Höhe von 93,2 Mio. Euro erzielt worden (VJ: 83,5 Mio. Euro) und dementsprechend müssten mindestens 32,8 Mio. Euro Objektumsatz im vierten Quartal generiert werden, um das Rekordjahr 2007 zu übertreffen.Nach den guten Ergebnissen der Herbstauktionen würden die Analysten gute Chancen sehen, dass das Unternehmen das selbst gesetzte Ziel erreiche. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen hohen Einlieferungsvolumina. Final sei diese Einlieferungs-Entwicklung noch nicht absehbar, da noch bis Ende November Objekte zu den Aktionen eingeliefert werden könnten. Nach Erachten der Analysten bestehe aktuell aber ein hohes Potenzial, dass die Einlieferungen bis Ende November mindestens dem Vorjahresniveau entsprechen würden.Insgesamt würden die Analysten ihre aktuelle Prognose als konservativ ansehen und nach den Einlieferungen Ende November sollte eine höhere Sichtbarkeit für das Gesamtjahresergebnis 2018 erreicht werden.Auf Basis der aktuellen Entwicklungen bestätigen Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 18,70 Euro je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie. (Analyse vom 11.10.2018)