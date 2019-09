Auf Basis des hohen Upside-Potenzials vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nach wie vor das Rating "kaufen" für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie. (Analyse vom 09.09.2019)



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (09.09.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) habe ein gutes erstes Halbjahr 2019 erzielen können. Insbesondere das zweite Quartal habe zu der guten Entwicklung beigetragen. Die Nachfrage nach Immobilien bleibe weiterhin auf sehr hohem Niveau, dies zeige sich auch in der nochmals gesteigerten Verkaufsquote von 83,7% (1. HJ 2018) auf 85,7% (1. HJ 2019). Im Vergleich hierzu würden die Analysten einen sukzessiven Rückgang bei der Anzahl der Objekte sehen, da die Angebotssituation sich zunehmend verknappe.Der Objektumsatz habe sich auf 53,30 Mio. Euro (VJ: 63,80 Mio. Euro) reduziert, jedoch habe das Vorjahr ein Großobjekt mit einem Objektumsatzbeitrag in Höhe von 15,23 Mio. Euro beinhaltet. Bereinigt um dieses Großobjekt sei eine Objektumsatz-Steigerung um 9,7 geworden. Einen besonders wichtigen Beitrag habe die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG geliefert, welche einen Objektumsatz in Höhe von 9,74 Mio. Euro (VJ: 6,82 Mio. Euro) erzielt habe.Durch das Großobjekt im Vorjahreszeitraum habe die bereinigte Netto-Courtage des ersten Halbjahres 2019 mit 5,66 Mio. Euro unter dem Vorjahr (VJ: 6,07 Mio. Euro) gelegen. Dennoch habe das erste Halbjahr 2019 noch deutlich über den Jahren 2014-2017 gelegen, was das gute Ergebnis nochmals unterstreiche.Ergebnissteig spiegle sich das Bild der Entwicklung der Netto-Courtage wider. Einerseits habe das Netto-Ergebnis (EAT) mit 0,81 Mio. Euro unter dem Vorjahr (VJ: 0,89 Mio. Euro) gelegen. Andererseits sei mit 0,81 Mio. Euro ein Netto-Ergebnis deutlich über den letzten fünf Jahren (ausgenommen 2018) erzielt worden.Das Unternehmen bestätige die 2019er Guidance eines Objektumsatzes in Höhe von 109 Mio. Euro und schätze die Marktchancen als weiterhin positiv ein. Die guten Halbjahreszahlen würden die Analysten ebenfalls zur Bestätigung ihrer Prognosen veranlassen und sie würden weiterhin eine bereinigte Netto-Courtage in Höhe 11,50 Mio. Euro im Jahr 2019 und einen leichten Anstieg auf 11,60 Mio. Euro im Jahr 2020 erwarten. Ihr prognostizierter Rückgang zwischen den Geschäftsjahren 2018 und 2019 sei auf der Versteigerung eines Großobjektes in 2018 zurückzuführen, welches alleine einen Objektumsatz in Höhe von 15,23 Mio. Euro beigetragen habe.Die Analysten würden ebenfalls ihre Ergebnisprognose bestätigen und im laufenden Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,28 Mio. Euro sowie 1,34 Mio. Euro im Jahr 2020 erwarten. Parallel zur Netto-Courtage würden sie einen leichten Rückgang im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 erwarten, bedingt durch das Großobjekt im Jahr 2018.Insgesamt habe das Unternehmen sehr gute Zahlen präsentieren können, die deutlich über den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten fünf Jahre lägen. Die Analysten würden ihre Prognose bestätigen und ihr Kursziel, bedingt durch den Rollover-Effekt von 2019 auf 2020, von 19,30 auf 19,70 Euro erhöhen.