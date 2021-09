Auf Basis der vorgelegten Halbjahreszahlen erhöhen Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihre Jahresüberschussprognose auf 2,52 Mio. Euro (bisher: 2,07 Mio. Euro) und ihr Kursziel auf 29,50 Euro (bisher: 29,25 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 07.09.2021)



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (07.09.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Der anhaltende positive Trend der Deutschen Grundstücksauktionen AG der vergangenen Quartale habe sich im ersten Halbjahr 2021 weiter fortgesetzt und spiegle sich in den erhöhten Objektumsätzen und der bereinigten Netto-Courtagen wider. Im Zeitraum Januar bis Juni 2021 seien insgesamt 680 Objekte (VJ: 697 Objekte) erfolgreich für rund 86,30 Mio. Euro (VJ: 59,80 Mio. Euro) verkauft worden.Folglich habe sich die bereinigte Netto-Courtage ebenfalls deutlich um 31,1% auf 7,55 Mio. Euro (VJ: 5,76 Mio. Euro) erhöht, was einer Courtage-Marge von 8,7% (VJ: 9,6%) entspreche. Der Objektumsatz und die bereinigte Netto-Courtage würden jeweils einen neuen Rekordwert für ein Halbjahr der DGA darstellen. Der weiter steigende Objektumsatz zeige, dass das Interesse der Investoren an Immobilien ungebrochen auf einem hohen Niveau liege.Zu der anhaltend positiven Unternehmensentwicklung hätten, neben der Deutschen Grundstücksauktionen AG, auch die Tochtergesellschaften beigetragen. Die Muttergesellschaft DGA habe im ersten Halbjahr 2021 den Objektumsatz um 20,7% auf 32,00 Mio. Euro steigern können. Des Weiteren hätten insbesondere die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG mit 16,55 Mio. Euro (+228,8%) und die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mit 9,81Mio. Euro (+94,6%) zu dem Rekordobjektumsatz beigetragen. Insgesamt hätten die gestiegenen Objektumsätze aller Tochtergesellschaften zu dem neuen Rekordwert beigetragen.Trotz der anhaltenden Corona-Krise und der daraus folgenden Einschränkungen bei Immobilientransaktionen, insbesondere bei Versteigerungen, befinde sich die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Diese Entwicklung spiegle sich, neben den steigenden Preisen für Wohnimmobilien, auch in den steigenden Objektumsätzen der DGA wider. Laut Statistisches Bundesamt hätten sich dabei die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland um 9,4% im Vergleich zum Quartal des Vorjahres erhöht.Die positive Entwicklung des Objektumsatzes spiegle sich auch im Ergebnis der DGA wider. Das EAT habe sich ebenfalls deutlich um 81,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,54 Mio. Euro (VJ: 0,85 Mio. Euro) erhöht. Daraus basierend sei die EAT-Marge (relativ zur bereinigten Netto-Courtage) auf einen neuen Rekordwert in der über 35-jährigen Unternehmensgeschichte von 20,4% (VJ: 14,7%) gestiegen.Angesichts der stabilen Nachfrage nach Immobilien in Deutschland sowie des guten Einlieferungsvolumens für die Herbstauktionen sollte die DGA auch in Zukunft an der positiven Entwicklung des Immobilienmarktes partizipieren können.