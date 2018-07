Vor diesem Hintergrund hat Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie als Insider-Aktie der Woche ausgewählt. (Analyse vom 20.07.2018)



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (23.07.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marcel Goldmann von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, hat die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) als Insider-Aktie der Woche ausgewählt.Die Deutsche Grundstücksauktionen (DGA) sei mit einem starken ersten Quartal (beste Quartal der Unternehmensgeschichte) und ebenso überzeugenden Halbjahreszahlen sehr gut in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Unternehmensentwicklung habe der Aufsichtsrat die Chance genutzt und Aktien des eigenen Unternehmens erworben.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG befinde sich im Markt für Immobilienversteigerungen und profitiere von der aktuelle Hochkonjunktur der Immobilienwirtschaft. Haupttreiber für diese positive Entwicklung sei weiterhin das Niedrigzinsniveau, welches insbesondere Immobilienbewertungen ansteigen lasse. Gleichzeitig könnte durch die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten eine Vielzahl an Immobilientranskationen getätigt werden. Für die DGA, als Immobilienversteigerer, sei insbesondere das Transaktionsvolumen von Immobilien entscheidend.Gegenwärtig verfolge die EZB weiterhin die Niedrigzinspolitik und vor dem Hintergrund des guten ökonomischen Wachstums und der steigenden Mieten in nahezu allen Assetklassen, bestehe weiterhin ein sehr hohes Investoreninteresse am deutschen Immobilienmarkt. Beflügelt durch das Niedrigzinsniveau habe sich auch das Transaktionsvolumen der letzten Jahre deutlich erhöht und liege seit 2013 signifikant über dem Zehn-JahresDurchschnitt von 44,1 Mrd. Euro.Für die Deutsche Grundstücksauktionen AG sei das Geschäftsjahr 2017 sehr gut verlaufen. Das Unternehmen habe sich erneut als klarer Marktführer für die Versteigung von Immobilien in Deutschland behaupten können. Durch die gute Marktstellung sei so die bereinigte Netto-Courtage (Courtageerlöse abzüglich Umsatzsteuer und etwaiger Unterprovisionen) um 5,38% auf 11,16 Mio. Euro gesteigert worden (VJ: 10,59 Mio. Euro). Gleichsam sei das erklärte Ziel eines Objektumsatzes von über 100 Mio. Euro nun das vierte Mal in Folge erreicht worden.Wie in der Presse (Tagesspiegel.de "Bauen in der Hauptstadt" 28.05.18 13:41) berichtet, habe der Bundesrat nun der Veräußerung der Immobilie zugestimmt und somit sei das Ergebnis des ersten Quartals 2018 gesichert. Insbesondere durch dieses Objekt habe sich der Objektumsatz um 40,2% auf 37,01 Mio. Euro (VJ: 26,40 Mio. Euro) und die bereinigte NettoCourtage um 35,8% auf 3,34 Mio. Euro (VJ: 2,46 Mio. Euro) erhöht.Der Analyst gehe davon aus, dass sich dieser positive Sondereffekt auch auf das Gesamtjahresergebnis niederschlagen werde und er erwarte eine bereinigte Netto-Courtage in Höhe von 12,25 Mio. Euro in 2018 bzw. 11,50 Mio. Euro in 2019. Entsprechend gehe er davon aus, dass über die Jahre 2018 und 2019 eine kontinuierliche Steigerung stattfinde, jedoch 2018 durch das erste Quartal noch einen positiven Sondereffekt verbuche. Das bedeute jedoch nicht, dass sich ein derartiger positiver Effekt sich nicht in 2019 wiederholen könnte und daher sehe er seine Prognose als konservativ an. Er gehe davon aus, dass sich die Kosten größtenteils stabil entwickeln würden und rechne mit einem Jahresüberschuss im Jahr 2018 in Höhe von 2,07 Mio. Euro und 1,54 Mio. Euro in 2019.Bei einer stabilen Dividendenpolitik erwarte der Analyst eine Dividende von 1,30 Euro im Jahr 2018, was bei dem gegenwärtigen Kurs von 17,70 Euro einer sehr attraktiven Dividendenrendite von 7,3% entsprechen würde, bzw. 0,95 Euro in 2019 mit 5,4% Dividendenrendite. Aus seiner Sicht sei die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG ein interessantes Langfristinvestment.