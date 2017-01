Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

14,15 EUR +2,76% (09.01.2017, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

14,05 EUR +0,54% (09.01.2017, 11:39)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (09.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Mit der Meldung vom 03.01.2017 habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) ihre Jahresergebnisse der Auktionen des Jahres 2016 veröffentlicht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen erstmalig in der Unternehmensgeschichte im dritten Jahr in Folge einen Objektumsatz von über 100 Mio. EUR erzielen können. Maßgeblich hierfür seien auch die sehr erfolgreichen Winterauktionen der Unternehmensgruppe gewesen, die das beste Ergebnis seit 2006 bei Winterauktionen dargestellt hätten. Besondere Werttreiber der Winterauktionen seien die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG und die Plettner & Brecht Immobilien GmbH gewesen, die ihre Objekt- und Netto-Courtageumsätze signifikant hätten steigern können. Im vierten Quartal habe die DGA Objektumsätze von insgesamt 28,70 Mio. EUR (VJ: 24,90 Mio. EUR) bei einer Netto-Courtagesteigerung von 12,8% auf 2,91 Mio. EUR (VJ: 2,58 Mio. EUR) erzielt.Auf Gesamtjahressicht habe der Objektumsatz zwar leicht unter dem Vorjahresniveau mit 100,28 Mio. EUR gelegen (VJ: 105,06 Mio. EUR), allerdings bei einer Netto-Courtagesteigerung um 2,4% auf 10,59 Mio. EUR (VJ: 10,34 Mio. EUR). Weiterhin habe, auch durch Nachverkäufe, die Verkaufsquote auf 90,1% (VJ: 89,1%) erhöht werden können. Somit habe die Netto-Courtage relativ zum Objektumsatz signifikant gesteigert werden können.Hintergrund hierfür sei zum einen, dass im Vorjahr großvolumige Objekte versteigert worden seien, die nicht im gleichen Maße zur Netto-Courtage beigetragen hätten und zum anderen die unternehmensweite Verbesserung der Netto-Courtage durch sehr gute Objektsteigerungen bei den Auktionen, sowie gute Rahmenverträge mit den Veräußerern.Die positive Entwicklung und das genaue Erreichen unserer Prognose der Netto-Courtage von 10,59 Mio. EUR (GBC Prognose: 10,60 Mio. EUR; Research-Studie vom 31.05.2016) bekräftigen auch unsere weiteren Ergebnisprognosen, so Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG. Greiffenberger gehe deshalb auch weiterhin von einer Dividende von 0,72 EUR je Aktie aus. Bei einem aktuellen Kurs von 13,77 EUR (XETRA, 06.01.2017) biete dies eine Dividendenrendite von 5,2%.Zudem bestätigt Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, sein Kursziel von 17,10 EUR und seine Kaufempfehlung für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie. Neben der hohen Dividendenrendite biete sich hier noch ein Upside-Potenzial von 24,2%. (Analyse vom 09.01.2017)