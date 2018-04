Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (04.04.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR).Die Deutsche Grundstücksauktionen AG habe am 28.03.2018 die Ergebnisse der Frühjahresauktionen 2018 veröffentlicht und das beste Quartal der Unternehmensgeschichte vermelden können. Hintergrund dieser sehr guten Entwicklung sei auch ein Einzelverkaufserlös für eine Immobilie in Berlin-Marzahn gewesen, welche allein 15,23 Mio. Euro Objektumsatz beigetragen habe.Insgesamt habe der Objektumsatz um 40,2% auf 37,01 Mio. Euro gesteigert werden können (VJ: 26,40 Mio. Euro), was auch zu einer deutlich höheren Netto-Courtage von 3,34 Mio. Euro (VJ: 2,46 Mio. Euro) geführt habe. Damit seien Rekordergebnisse sowohl im Bereich Objektumsatz, als auch im Bereich Netto-Courtage erzielt worden. Maßgeblich dazu habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG beitragen, welche auch bereinigt um das Großobjekt in BerlinMarzahn (15,23 Mio. Euro) eine deutliche Objektumsatzsteigerung auf 10,11 Mio. Euro (VJ: 8,64 Mio. Euro) erzielt habe. Auch die Plettner & Brecht Immobilien GmbH sei äußerst erfolgreich gewesen und habe den Objektumsatz um 82,7% auf 3,90 Mio. Euro gesteigert. Gegenläufig hierzu habe sich der Objektumsatz der Westdeutschen Grundstückauktionen AG auf 2,26 Mio. Euro (VJ: 7,93 Mio. Euro) reduziert und befinde sich nun wieder auf dem üblichen Umsatzniveau.Bei dem Objekt aus Berlin-Marzahn, welches für 15,23 Mio. Euro versteigert worden sei, handle es sich um einen Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Durch den großen Versteigerungserfolg müsse dieses Objekt noch durch den Bundesrat freigegeben werden. Der Analyst gehe davon aus, dass diese Freigabe erfolgen sollte. Historisch seien alle bis auf eine Immobilie vom Bundesrat freigeben worden und somit sollte auch diesem Objekt wenig Opposition entgegenstehen.Durch die noch ausstehende Freigabe passe der Analyst seine Prognose noch nicht an, jedoch sollte im Sommer 2018 die Freigabe spätestens erfolgt sein und nachfolgend sei seine Prognose als äußerst konservativ anzusehen. Zuletzt habe sich der Aktienkurs der DGA äußerst dynamisch entwickelt und sich seinem Kursziel immer weiter angenähert.Auf Basis unseres DCF-Modells errechnet sich ein Kursziel von 17,80 Euro und Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt das Rating "halten" für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie. (Analyse vom 04.04.2018)