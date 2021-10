XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

17,40 EUR +0,23% (15.10.2021, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

17,47 EUR +0,17% (15.10.2021, 12:57)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (15.10.2021/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GLG Partners LP reduziert Short-Position in Deutsche EuroShop-Aktien:Die Finanzprofis des Hedgefonds GLG Partners LP bauen ihr Short-Engagement in den Aktien des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) jetzt ab.Der in London, England, ansässige Hedgefonds GLG Partners LP hat am 14.10.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,47% der Deutsche EuroShop-Aktien gesenkt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Deutsche EuroShop AG:0,92% BlackRock Investment Management (UK) Limited (20.09.2021)0,60% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (27.12.2016)0,47% GLG Partners LP (14.10.2021)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 4,52% der Aktien der Deutsche EuroShop AG.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: