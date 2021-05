XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (17.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2021 sei ergebnisseitig schlechter als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien unerwartet hohe Wertminderungen gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten auf einem soliden Niveau gelegen. Auch im Rahmen des Q1-Berichts habe Deutsche EuroShop keine konkrete Guidance für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben, habe jedoch die generelle Aussage aus dem Geschäftsbericht bestätigt, dass Umsatzerlöse, EBIT, EBT und die FFO unterhalb den Vorjahreswerten liegen würden.Aufgrund der nun von den Bundesländern angestrebten Lockerungsmaßnahmen sei eine Teilnormalisierung der Geschäftslage (Wiedereröffnung der Einkaufszentren) zum Ende von Q2 aus Sicht des Analysten realistisch, jedoch seien die Maßnahmenkataloge so strikt, dass es im Falle eines erneuten Anstiegs der Infektionszahlen zu erneuten Schließungen kommen werde. Eine vollständige Normalisierung der Wirtschaft und damit der Geschäftslage erwarte er frühestens sobald ein Großteil der Bevölkerung die vollständige Immunisierung erhalten habe. Er passe seine Prognosen (EPS 2021e: -2,07 (alt: -1,08) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,80 Euro; EPS 2022e: unverändert 0,59 Euro; DPS 2022e: unverändert 0,95 Euro) teilweise an.Bei einem erwarteten negativen Gesamtertrag (zwölf Monate) lautet das Votum für die Deutsche EuroShop-Aktie weiterhin "verkaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 15,00 auf 14,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 17.05.2021)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: