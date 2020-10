Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (28.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) unter die Lupe.Deutschland müsse erneut in den Lockdown. Ab dem kommenden Montag, 2. November, sollten nach Informationen der Bild-Zeitung neue Maßnahmen gelten, unter anderem sollten Restaurants und Kneipen geschlossen werden und es werde harte Kontaktbeschränkungen geben. Von einem Lockdown seien viele Branchen betroffen - an der Börse treffe es die Gewerbeimmobilien-Aktien besonders hart.Ein zweiter Lockdown passe CORESTATE Capital (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) gar nicht ins Konzept. Just als der Transaktionsmarkt wieder anzuspringen schien, macht der Virus dem Immobilienmanager einen Strich durch die Rechnung, so die Experten von "Der Aktionär". Größere Transaktionen dürften wieder auf die lange Bank geschoben werden. Bei den Assets under Management in den Bereichen Büro, Einzelhandel und Hotels würden Abschreibungen drohen. Die Gewinne, die sich das Unternehmen in den nächsten Jahren vorgenommen habe, dürften unter diesen Umständen kaum zu realisieren sein.DER AKTIONÄR hatte die CORESTATE-Aktie erst vor Kurzem als "Hot-Stock" zum Kauf empfohlen. Allerdings sei der Stoppkurs bereits aktiviert worden. Der Chart spreche Bände: Man solle nicht ins fallende Messer greifen.Ein zweiter Lockdown belaste auch Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) schwer. Das MDAX-Unternehmen sei der größte Player auf dem Büroimmobilienmarkt, zudem besitze er viele Hotelimmobilien. Es würden auch hier hohe Abschreibungen auf die Immobilienwerte drohen, sollte es nicht bald eine Rückkehr zur Normalität geben.Die Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Restaurants und Kneipen würden auch den Shoppingcenter-Betreiber Deutsche EuroShop im Mark erschüttern. Das Unternehmen kämpfe ohnehin schon mit der Verschiebung des Handels ins Internet. Die Besuchszahlen in den Centern dürften wieder stark zurückgehen und viele Einzelhändler an den Rand des Ruins treiben - trotz staatlicher Hilfe.Die Deutsche EuroShop werde weitere Mietausfälle zu beklagen haben und sich mit größeren Leerständen beschäftigen müssen. Ferner dürften hohe Abschreibungen auf den Konzern zukommen. Eine Dividende für 2020 werde es deshalb aller Voraussicht nach auch nicht geben - eines der wichtigsten Kaufargumente in der Vergangenheit.Auch hier lasse der Kursverlauf nichts Gutes vermuten. Anleger lassen weiter die Finger von der Deutsche EuroShop-Aktie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)