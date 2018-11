XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

27,10 EUR -1,02% (16.11.2018, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

27,26 EUR -0,37% (16.11.2018, 12:16)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (16.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Insgesamt seien die Q3-Zahlen in Bezug auf die zentralen Steuerungsgrößen (u.a. Funds from Operations (FFO) je Aktie: 0,58 (Vj.: 0,63) Euro) erwartungsgemäß ausgefallen. Damit befinde sich Deutsche EuroShop im Hinblick auf die Zielsetzungen für 2018 auf Kurs. Entsprechend sei der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (u.a. FFO je Aktie zwischen 2,35 und 2,39 Euro) bestätigt worden.Das Wertpapier sei aber seit Jahresbeginn unverändert ein Underperformer (-19%; zum Vergleich EPRA-Index für börsennotierte europäische Immobilienunternehmen: -5%). Selbst seit Beginn der Börsenturbulenzen Anfang Oktober, seit dem die Kapitalmarktzinsen gemessen an der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe um rund 37% gefallen seien (eigentlich Treiber für Immobilienaktien), habe der Titel keinen Boden gut machen können (+/-0%; zum Vergleich EPRA-Index: +1%).Außerdem stelle sich das Marktumfeld für Deutsche EuroShop innerhalb des Analysten-Prognosezeitraums als gemischt dar (einerseits: robustes (aber stagnierendes) Konsumklima in Deutschland; andererseits: wesentlicher Wachstumstreiber im Einzelhandel sei der Onlinehandel). Er habe seine Prognose für die FFO je Aktie für 2019 leicht auf 2,42 (alt: 2,43) Euro gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: