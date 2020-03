XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

12,22 EUR -7,28% (26.03.2020, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

12,28 EUR -4,81% (26.03.2020, 15:42)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (26.03.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von 24 auf 12 Euro.Für das Geschäftsjahr 2019 habe das Hamburger Unternehmen ordentliche Geschäftszahlen präsentiert, die im Rahmen bzw. am oberen Ende der eigenen Managementprognose gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der bereits im November 2019 ausgegebene, verhaltene Geschäftsausblick für 2020 sei nun zwar bestätigt worden, beinhalte allerdings noch nicht die zu erwartenden negativen finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Durch die behördliche Schließung von nicht-essentiellen Läden sei der Shoppingcenter-Betreiber direkt durch den Rückgang der Mieteinnehmen betroffen. Je länger die Schließungsphase anhalte, desto stärker könnte sich auch die Leerstandsquote nach oben entwickeln. Vor diesem Hintergrund erscheine es durchaus angemessen, die i.H.v. 1,55 Euro avisierte Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 aus Vorsichtserwägungen zu streichen, wobei man grundsätzlich an der bestehenden Dividendenstrategie festhalten möchte. Obwohl die Folgen der Coronavirus-Krise noch nicht absehbar seien, rechne Seufert für das Geschäftsjahr 2020 mit deutlichen Bremsspuren für Umsatz und Ergebnis der Deutschen EuroShop AG und erst in 2021 wieder mit einer Normalisierung.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche EuroShop-Aktie bekräftigt und reduziert marktbedingt das Kursziel von 24 auf 12 Euro. (Analyse vom 26.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche EuroShop AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: