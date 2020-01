XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

24,68 EUR -6,80% (08.01.2020, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

24,70 EUR -1,28% (08.01.2020, 17:02)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (08.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) unter die Lupe.Das neue Jahr beginne nicht erfreulich für den Hamburger Immobilienverwalter. Nach einem negativen Bewertungsergebnis im letzten Jahr belaste der jüngst vermeldete Bewertungsverlust für 2019 die Deutsche EuroShop-Aktie. E-Commerce und der Druck im stationären Einzelhandel würden ihre Wirkung zeigen.Dienstag nach Börsenschluss habe die Deutsche Euroshop mitgeteilt, dass aus der Bewertung des Immobilienvermögens aufgrund von Investitionsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2019 mit einem negativen Bewertungsergebnis von rund 123 Mio. Euro gerechnet werde. Im Detail seien die leicht gestiegenen Ankaufsrenditen für Shoppingcenter in Deutschland, Investitionen in die Modernisierung und die Mietenentwicklung Hauptgründe für das negative Ergebnis. Weiter heißr es, dass die Vermietungsquote des Shoppingcenter-Portfolios um einen Prozentpunkt auf 97,6% gesunken sei. Vergangenen November habe Deutsche EuroShop bereits seine Jahresprognosen nach unten revidiert.Am Mittwochnachmittag gebe die Deutsche EuroShop-Aktie um knapp 7% nach. Das Börsenjahr 2019 habe der SDAX-Titel mit einem Minus von 4% abgeschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: