Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

34,95 EUR +0,87% (13.07.2017, 16:03)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (13.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktie: Vorsicht empfohlen - AktienanalyseDie Deutsche EuroShop-Aktie (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Anfang 2015 gehe es kontinuierlich abwärts. Erst vergangene Woche habe der Titel ein neues Mehrjahrestief markiert. Dabei habe der Spezialist für Einkaufszentren dank Übernahmen und niedriger Finanzierungskosten die branchenübliche Ergebnisgröße FFO je Aktie im ersten Quartal um knapp sieben Prozent auf 0,62 Euro steigern können. Der Umsatz hingegen - und genau das sei das Problem - habe bei 50,7 Mio. Euro stagniert.Vom EBIT habe man sich ebenfalls mehr versprochen. Es sei wegen der Nebenkosten für eine Übernahme in Tschechien leicht auf 44,3 Mio. Euro gefallen. Und auch der Ausblick reiße Anleger nicht vom Hocker: Unter Einbeziehung des Olympia Centers in Brünn stelle der Konzern einen Umsatz von 216 Mio. bis 220 Mio. Euro in Aussicht, nach 205,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das EBIT solle von 178,6 Mio. auf 187 Mio. bis 191 Mio. Euro steigen. Das höre sich zwar erst mal nicht so schlecht an, bei anderen Immobilienkonzernen, insbesondere bei denen, die sich auf Wohnimmobilien konzentrieren würden, laufe das Geschäft allerdings deutlich besser. Dennoch würden die meisten Analysten zum Kauf der Aktie raten. Dabei würden sie unter anderem auf die Stabilität und die Berechenbarkeit der Dividende verweisen.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:34,965 EUR +0,89% (13.07.2017, 16:06)