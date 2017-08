Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (16.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Alles in allem seien die Q2-Zahlen ohne Überraschungen ausgefallen und hätten sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim EBIT im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Funds from Operations (FFO) je Aktie hätten sich auf 0,63 (Vj.: 0,58) Euro verbessert. Das Unternehmen habe erwartungsgemäß von den zwei zuletzt im Oktober 2016 und März 2017 getätigten Akquisitionen profitiert. Ferner seien die Finanzierungskosten gesunken. Entsprechend sei der Ausblick für 2017 bestätigt worden. Demnach werde weiterhin ein Umsatz zwischen 216 und 220 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 187 und 191 Mio. Euro erwartet. Die FFO je Aktie sollten in einer Bandbreite von 2,42 bis 2,46 Euro liegen.Der Analyst habe seine Prognosen unverändert belassen. Das Marktumfeld für Deutsche EuroShop stelle sich innerhalb seines Prognosezeitraums unverändert positiv dar (u.a. robustes Konsumklima in Deutschland). Ferner notiere der Titel aktuell mit einem deutlichen Abschlag zu seinem erwarteten NAV (2017e und 2018e: 0,8). Außerdem würden die gut prognostizierbare Geschäftsentwicklung sowie die Dividendenkontinuität (Dividendenrendite 2017e: 4,2%) für die Aktie sprechen.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:34,50 EUR +0,22% (16.08.2017, 12:35)