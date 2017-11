Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

32,20 EUR -0,74% (21.11.2017, 10:03)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (21.11.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktie-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Euroshop habe im bisherigen Jahresverlauf einen schweren Stand. Aber eigentlich sei diese Erkenntnis zu kurz gesprungen, denn bereits seit dem historischen Hochstand vom April 2015 bei 48,33 EUR befinde sich der Immobilientitel im Rückwärtsgang. Mittlerweile habe die Korrektur aber eine interessante Kreuzunterstützung ausgelotet. Gemeint sei die Kombination aus der Parallelen (akt. bei 29,85 EUR) zum entsprechenden Baissetrend und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten im Dunstkreis der Marke von 30 EUR. Auf dieser Basis habe die Deutsche EuroShop-Aktie zuletzt einen "Hammer" ausgeprägt und dieses Candlestickumkehrmuster in der vergangenen Woche mit einer dynamischen weißen Kerze untermauert.Auf der Indikatorenseite habe der RSI gerade ein neues Einstiegssignal generieren können. Der trendfolgende MACD sei jüngst diesem Beispiel gefolgt - und zwar auf historisch niedrigem Level. Ein erstes Erholungsziel würden nun die Tiefs vom Februar und Dezember 2016 bei 35,76/35,87 EUR definieren. Aber eigentlich markieren die genannten Hürden nur den Auftakt zu einer massiven Widerstandszone, die sich zusätzlich aus einem Fibonacci-Level (36,13 EUR) und dem gut zweieinhalbjährigen Baissetrend (akt. bei 37,50 EUR) speisen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:32,205 EUR +0,11% (21.11.2017, 09:54)