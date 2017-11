Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (17.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von 37,50 auf 34,50 Euro.Dank der Portfolioausweitung hätten die Umsätze in einem von Stagnation bzw. niedrigem Wachstum geprägten Umfeld in den letzten beiden Quartalen etwas Fahrt aufnehmen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf dieser Basis habe das Management der Deutsche EuroShop AG den Ausblick auf 2017/2018 bestätigt, der u.a. eine Erhöhung der Dividende für 2017 um 5 Cent auf 1,45 Euroje Aktie vorsehe. Dennoch leide das Geschäft des Hamburger Unternehmens unter der weiterhin niedrigen Inflationsrate und der zunehmend starken Online-Konkurrenz.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat angesichts der hohen Dividendenrendite die Halteempfehlung für die Deutsche EuroShop-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt und das Kursziel von 37,50 auf 34,50 Euro reduziert. (Analyse vom 17.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:32,415 EUR -0,78% (17.11.2017, 10:10)