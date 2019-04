Die Fachleute der Bundesbank untersuchten auch, ob Merkmale wie die Region, in der ein Haushalt lebt, das Alter oder der Familienstand der Referenzperson Hinweise darauf geben, ob ein Haushalt eher vermögend ist oder nicht. Hierbei fanden sie heraus, dass die Nettovermögen im Osten Deutschlands deutlich geringer waren als im Westen. Das liegt laut den Forscherinnen und Forschern auch daran, dass im Osten weniger Haushalte Immobilien besitzen als im Westen. Je flächendeckender Wohneigentum gehalten wird, umso mehr Menschen können nämlich von steigenden Immobilienpreisen profitieren.



Auch das Alter der Referenzpersonen in den Haushalten ist entscheidend. So haben laut der Studie Haushalte, in denen diese Person zwischen 16 und 24 Jahre alt ist, das geringste Nettovermögen. Das Vermögen nimmt dann bis zur Altersgruppe der ab 65-Jährigen immer weiter zu. Ab diesem Alter "entsparen" viele Menschen und schenken beispielsweise ihren Kindern Teile ihres Vermögens. Der Familienstand der Personen spielt ebenfalls eine Rolle. So verfügten vor allem die Haushalte von Alleinerziehenden über deutlich geringere Vermögen als Paarhaushalte. Die Hälfte der Haushalte von Alleinerziehenden besaß im Jahr 2017 weniger als 3.900 Euro Nettovermögen.



Verschuldete Haushalte profitieren von niedrigen Zinsen



Im Fokus der Forscherinnen und Forscher standen auch das Anlageverhalten und die Schulden der Haushalte. In der Zusammenschau mit den Ergebnissen aus den Jahren 2014 und 2016 zeigte sich hierbei, dass die Haushalte nach wie vor nur zögerlich in Wertpapiere investierten. Zudem hielten sie einen substanziellen Teil ihres Finanzvermögens in liquiden und als risikoarm empfundenen Anlageformen, obwohl diese derzeit nur geringe Rendite abwerfen. Es gebe zudem erste Anzeichen dafür, dass weniger Haushalte in längerfristige Anlagen investieren wie etwa Verträge zur privaten Altersvorsorge oder kapitalbildende Lebensversicherungen.



Verschuldete Haushalte profitierten laut der Studie von den niedrigen Kreditzinsen. Der Anteil der verschuldeten Haushalte habe sich zwischen 2010 und 2017 laut PHF-Studie kaum verändert. "Nach wie vor haben etwa 45 Prozent der Haushalte irgendeine Art von ausstehenden Schulden"", heißt es in dem Bericht.



Im Fokus: Die PHF-Studie



Die Befragung der Bundesbank ermöglicht ein umfassendes Bild vom Vermögen und zur Verschuldung der Haushalte in Deutschland. Die Studie befasst sich im Kern mit der finanziellen Struktur, dem Einkommen und dem Ausgabeverhalten privater Haushalte. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich beispielsweise mit den folgenden Fragen: Wie viel Geld steht den Haushalten zur Verfügung? Wie legen sie dieses Geld an? Was können sie für Miete, Lebensmittel und Kleidung ausgeben? Wie hoch ist ihre finanzielle Belastung durch Kredite? Die Befragung findet seit dem Jahr 2010 etwa alle drei Jahre statt. Im Jahr 2017 beteiligten sich fast 5. 000 Haushalte. Rund zwei Drittel nahmen bereits zum zweiten oder dritten Mal teil. Die Ergebnisse der Studie werden veröffentlicht und stehen allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.



Für die Wissenschaft ist die Studie vor allem deshalb interessant, weil sie einen großen Datenschatz für die Forschung bietet. Die Forschungsprojekte decken dabei ein breites Spektrum ab: Dazu gehören etwa Studien zum Zusammenhang zwischen Immobilienbesitz und Vermögensaufbau oder zum Einfluss der Geldpolitik auf die Vermögensverteilung. Analysen auf Basis einer Sondererhebung im Rahmen der aktuellen PHF-Studie zeigen etwa für das Jahr 2016, dass die Haushalte in ihrem Sparverhalten auf die niedrigen Zinsen reagierten. Fachleute verwenden die Ergebnisse auch für die Politikberatung, und zwar innerhalb und außerhalb der Bundesbank. (15.04.2019/ac/a/m)





