Anders als im Vorquartal verzeichneten die privaten Haushalte in Deutschland im dritten Quartal Bewertungsgewinne, die das gehaltene Geldvermögen zusätzlich zum transaktionsbedingten Anstieg um 19 Mrd. Euro erhöhten. Dahinter standen vor allem Kursgewinne bei börsennotierten Aktien und Investmentfondsanteilen. Zusammengenommen führten diese Entwicklungen zu einem Anstieg des Geldvermögens um 66 Mrd. Euro oder 1,2% auf 5.779 Mrd. Euro.



Über die Außenfinanzierung nahmen die privaten Haushalte Mittel in Höhe von etwa 19 Mrd. Euro auf. Dies entspricht dem höchsten Wert seit dem Jahr 2000 und setzte somit den seit Mitte 2013 zu beobachtenden Aufwärtstrend auch im Berichtsquartal fort. Die Mittel wurden dabei überwiegend von inländischen Monetären Finanzinstituten in Form von Wohnungsbaukrediten bereitgestellt. Insgesamt stiegen somit die Verbindlichkeiten um knapp 19 Mrd. Euro oder 1,1% auf 1.715 Mrd. Euro. Im Berichtsquartal wuchsen die Verschuldung und das nominale Bruttoinlandsprodukt nahezu gleich stark. Die Verschuldungsquote, definiert als Anteil der gesamten Verbindlichkeiten am nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), blieb daher zum Quartalsende annähernd unverändert bei 53,1%. Insgesamt führte dies zusammen mit der Entwicklung des Geldvermögens zu einem Anstieg des Netto-Geldvermögens um gut 47 Mrd. Euro oder 1,2 % auf 4.064 Mrd. Euro.



Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften: Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung gestiegen



Die transaktionsbedingte Geldvermögensbildung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften belief sich im dritten Quartal 2017 nach dem schwächeren Vorquartal per saldo auf 50 Mrd. Euro. Neben den Zuflüssen in sonstige Forderungen, worunter auch Handelskredite und Anzahlungen fallen, investierten die diesem Sektor zugerechneten Unternehmen mit knapp 17 Mrd. Euro vor allem in Aktien und sonstige Anteilsrechte. In geringerem Umfang flossen die Mittel in Bargeld und Einlagen (3 Mrd. Euro) sowie in primär gegenüber dem Ausland gehaltene Kreditforderungen (2 Mrd. Euro). Demgegenüber verringerten die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften ihren Bestand an Schuldverschreibungen per saldo leicht (minus 1 Mrd. Euro).



Die Außenfinanzierung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften betrug im Berichtsquartal etwa 20 Mrd. Euro und verzeichnete nach dem verhaltenen Vorquartal deutliche Zuflüsse. Positive Beiträge kamen mit gut 18 Mrd. Euro von der Finanzierung über Kredite. Hierbei flossen die Mittel den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften zum Gutteil von inländischen Monetären Finanzinstituten und von ausländischen Kapitalgebern zu. Ebenso erhöhten sich die Mittelzuflüsse aus der Emission von Aktien und sonstigen Anteilsrechten erneut gegenüber dem Vorquartal und beliefen sich per saldo auf etwa 5 Mrd. Euro. Hierbei stellten insbesondere inländische Kapitalgesellschaften die entsprechenden Finanzierungsmittel bereit. Einen leicht positiven Finanzierungsbeitrag leisteten zudem Schuldverschreibungen. Hingegen verringerten die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften ihre sonstigen Verbindlichkeiten, darunter Handelskredite und Anzahlungen, um gut 8 Mrd. Euro.



Neben den transaktionsbedingten Zuflüssen bei Geldvermögen und Verbindlichkeiten traten zudem Bewertungsänderungen auf, die das Geldvermögen um 40 Mrd. Euro und die Verbindlichkeiten um 135 Mrd. Euro erhöhten. Das Netto-Geldvermögen sank damit im dritten Quartal um insgesamt etwa 65 Mrd. Euro auf minus 1.845 Mrd. Euro. Die Verschuldungsquote, definiert als Anteil der Summe von Schuldverschreibungen, Krediten und Pensionsrückstellungen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), stieg zum Ende des Berichtsquartals auf 62,5%, da die Verschuldung stärker wuchs als das nominale Bruttoinlandsprodukt.



Aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter Revisionen der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung sowie der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind die Angaben dieser Pressenotiz nicht mit denen früherer Pressenotizen vergleichbar. (17.01.2018/ac/a/m)







