Die Corona-Beschränkungen hätten bei CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) erneut für ein schwaches Quartal gesorgt. Der Umsatz sei in Q1 um fast 90% gegenüber dem Vorjahr auf 19,6 Mio. EUR eingebrochen, der Betriebsverlust habe ebenfalls bei 19,6 (+13,5) Mio. EUR gelegen. CTS-Chef Schulenburg sei angesichts sinkender Inzidenzzahlen zuversichtlich und hoffe auf einen baldigen Start von Veranstaltungen.



Die Reisebeschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hätten easyJet (ISIN GB00B7KR2P84/ WKN A1JTC1) im ersten Halbjahr einen Verlust von 701 (Vorjahreszeitraum: -193) Mio. GBP eingebrockt. Der Umsatz habe sich nahezu gezehntelt auf 240 Mio. GBP. Die Anzahl der Passagiere sei um 89,4% auf 4,1 Mio. eingebrochen. Für Q3 habe die britische Billig-Airline angekündigt, etwa 15% ihrer Kapazitäten zu fliegen. Ab Juni dürfte es dann bergauf gehen, habe es weiter geheißen.



Die erfolgreiche Integration der erworbenen AXA-Gesellschaften in Osteuropa habe dem österreichischen Versicherer UNIQA (ISIN AT0000821103/ WKN 928900) in Q1 zu deutlichen Zuwächsen bei Prämien und Gewinn verholfen. Die verrechneten Prämien seien um 13,0% auf 1,783 Mrd. EUR gestiegen, der Nettogewinn habe 89,4 (Vorjahr: -13,2) Mio. EUR erreicht.



Der Netzwerkausrüster Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) habe im abgelaufenen dritten Quartal den Umsatz auf 12,8 (12,0) Mrd. USD steigern können. Der Nettogewinn habe sich auf 2,9 (2,8) Mrd. USD verbessert. Für das laufende Quartal gebe sich der Konzern angesichts der abflauenden Corona-Pandemie etwas zurückhaltender. Der Gewinn je Aktie solle zwischen 81 und 83 (Analystenerwartung: 85) Cent liegen.



Teilweise enttäuschende US-Konjunkturdaten und ein hohes Wachstum der deutschen Erzeugerpreise hätten beim Euro für wieder freundlichere Notierungen gesorgt.



Die Hoffnung auf eine Einigung mit dem Iran beim Atomabkommen habe die Ölpreise erneut unter Druck gebracht. Der Goldpreis sei auf dem erhöhten Niveau stabil geblieben. (21.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Robuste US-Arbeitsmarktdaten haben die Kurse an den deutschen Börsen am Donnerstag beflügelt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,70%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,40% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +2,06% gestiegen. Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) hätten 3,7% gewonnen, nachdem der Autobauer Finanzziele für die Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck bekannt gegeben habe. Die Aktien der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hätten von erhöhten mittelfristigen Geschäftszielen profitiert und 2,51% gewonnen.Gesunkene wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten den US-Indices zu Kurssteigerungen verholfen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,55%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,06% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,77% geklettert.Die Deutsche Telekom wolle beim bereinigten Betriebsergebnis (EBITDAAL) in den kommenden Jahren kräftiger zulegen als zuletzt geplant. Die Kennziffer solle um 3 bis 5% (bisher: 2 bis 4%) zulegen, habe der Konzern mitgeteilt. Die Erlöse sollten weiterhin jährlich um 1 bis 2% anziehen.