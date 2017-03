Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.03.2017/ac/a/d)



Der gut 25 Milliarden Euro schwerer Zusammenschluss der Deutschen Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) und London Stock Exchange ist jetzt auch offiziell seitens der EU-Kommission verweigert worden, nachdem die Briten ein Teilgeschäft in Italien nicht aufgeben wollten, was zuvor noch als Auflage für eine Übernahme gestellt wurde, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit gehe die Deutsche Börse nun im Alleingang auf Partnersuche, mit denen sie wachsen und ihre Marktposition weiter stärken möchte. Anlegern scheine dieser Alleingang jedoch nicht unbedingt abwegig zu sein, Händler würden im heutigen Handel beherzt zugreifen und das Wertpapier entsprechend auf Platz 1 der DAX-Gewinnerliste drücken.Aber auch charttechnisch zeige sich aktuell eine durchaus interessante Konstellation, die für weitere Zukäufe seitens interessierter Anleger für ein Long-Investment herangezogen werden könne. Denn bereits seit einem Doppelboden aus 2012 befinde sich das Papier der Deutschen Börse AG in einem intakten Aufwärtstrend und habe auf ein bisheriges Hoch von 87,41 Euro im Sommer 2015 zulegen können. Anschließend seu zwar eine größere Korrekturbewegung zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis bei 66,11 Euro erfolgt, von dort aus sei eine deutliche Gegenbewegung gestartet, die schließlich Anfang Januar dieses Jahres zu einem nachhaltigen Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie geführt habe.