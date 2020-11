Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, bewerte die Veränderungen positiv: "Die breitere Aufstellung des Index sollte sich positiv auf sein Risikoprofil auswirken und DAX-ETF-Anleger ruhiger schlafen lassen." Aufnahmen sollten zukünftig nur erfolgen, wenn die infrage kommenden Unternehmen in den letzten zwei Finanzberichten ein positives EBITDA hätten vermelden können. In dieser Regel sehe Behring einen positiven Beitrag zur generellen Qualität des DAX. Die Kritik, dass gerade schnell wachsende Unternehmen dadurch beim Aufnahmeprozess benachteiligt werden könnten, könne er hingegen nicht nachvollziehen: "Wer über zwei Quartale kein positives EBITDA zustande bringt, sollte aus gutem Grund auch nicht im DAX vertreten sein."



Kritik habe es auch für die Entscheidung der Deutschen Börse gegeben, zukünftig nicht auf Indexmitglieder zu verzichten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt seien. "Viele institutionelle Anleger legen großen Wert auf die Einhaltung von ESG-Kriterien", erläutere Behring. "Für sie kann ein Indexinvestment selbst in ein DAX oder MDAX ETF zum Problem werden." Ein konkretes Beispiel wäre hier das MDAX-Unternehmen Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914): Der Flugzeugbauer stelle über ein Tochterunternehmen Trägerraketen für Atomwaffen her.



Dennoch könne er die Entscheidung der Deutschen Börse nachvollziehen, ein Unternehmen wie Airbus nicht auf die Streichliste zu setzen. "Investoren mit einem Fokus auf ESG-Themen, können bereits jetzt auf spezifische ESG-Indexlösungen zurückgreifen", meine Marko Behring. "Sie sind auch heute schon nicht auf die Indexwelt der Deutschen Börse angewiesen."



Eine Rally der möglichen Indexkandidaten aus der zweiten Reihe, die vielleicht bald aufrücken könnten, sehe Behring eher nicht. "Kurssteigerungen aufgrund einer möglichen Indexaufnahme sind meist kurzfristiger Natur und verpuffen gerne schon bald danach." Dies sei für die Fürst Fugger Privatbank auch ein Grund, sich nicht an großen Index-Aufnahmewetten zu beteiligen, so wie sie etwa kürzlich bei Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zu beobachten gewesen seien, das ab 21. Dezember im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gelistet sein werde. Außerdem meine Marko Behring: "Bis Herbst 2021 ist noch viel Zeit. Da können sich einige Marktkapitalisierungen im MDAX noch ordentlich drehen." (25.11.2020/ac/a/m)







