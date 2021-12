Für die Deutsche Wohnen hätten Experten die Rückkehr in die DAX-Familie nach weniger als zwei Monaten erwartet. Der Immobilienkonzern sei Ende Oktober im Zusammenhang mit der Übernahme durch den Konkurrenten Vonovia aus dem Leitindex entfernt worden. Als Grund habe die Deutsche Börse einen unter zehn Prozent gesunkenen Streubesitz genannt. Kurz danach habe die Deutsche Wohnen aber in einer Stimmrechtsmitteilung über die vorzeitige Ausübung einer Wandelanleihe informiert, die zuvor bereits auf ihrer Website angekündigt worden sei. Die dadurch gestiegene Zahl der Aktien habe den Streubesitz zurück über die Zehnprozent-Marke gebracht, das in dem Fall entscheidende Kriterium.



Im TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) werde nur Nagarro (ISIN DE000A3H2200/ WKN A3H220) den Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum (ISIN DE0006916604/ WKN 691660) ersetzen. Im Nebenwerte-Index SDAX gebe es dafür mehrere Veränderungen: Die vom Autozulieferer Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) abgespaltene Antriebstochter Vitesco (ISIN DE000VTSC017/ WKN VTSC01) ersetze den Online-Möbelhändler home24 (ISIN DE000A14KEB5/ WKN A14KEB).



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN DE0007314007/ WKN 731400) werde für den Rüstungstechnologiekonzern Hensoldt (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000) in den Index aufgenommen und der IT-Dienstleister GFT Technologies (ISIN DE0005800601/ WKN 580060) ersetze den Online-Möbelhändler Westwing (ISIN DE000A2N4H07/ WKN A2N4H0). Alle Änderungen würden zum Montag, 20. Dezember, umgesetzt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Börse hat die Zusammensetzung ihrer Börsen-Indices überprüft und neu geordnet, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Ergebnis: Die Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) werde am 20. Dezember in den Index der mittelgroßen Werte MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) einziehen und dort die Aktien von zooplus (ISIN DE0005111702/ WKN 511170) ersetzen. Im Nebenwerte-Index SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) gebe es deutlich mehr Anpassungen. Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gebe es dagegen keine Veränderungen.Die Finanzinvestoren EQT und Hellman & Friedman (H&F) hätten jüngst die Mehrheit an dem Online-Händler für Haustiefbedarf zooplus übernommen und würden ihn möglichst bald von der Börse nehmen wollen. Der Streubesitz sei nach der ausgelaufenen verlängerten Übernahmefrist nun so weit gesunken, dass es für einen Verbleib in der DAX-Familie nicht mehr reiche, habe es vonseiten der Deutschen Börse geheißen.