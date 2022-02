Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (15.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Der Ukraine-Konflikt sei das alles beherrschende Thema seit Tagen. Die Märkte seien durch das gestiegene Risiko eines Krieges gehörig unter die Räder gekommen, viele Aktien hätten deutlich abgeben müssen. Allerdings gebe es wie immer Profiteure. Anleger könnten auf die Notierung der Deutschen Börse setzen, um an der steigenden Volatilität zu partizipieren.Sicher, die Aktien der Deutschen Börse seien für viele Anleger alles andere als spannend. Aber in Zeiten erhöhter Unsicherheit und steigender Volatilität würden sie ihre Stärken ausspielen. Denn dann ziehe das Handelsvolumen abrupt an und Marktteilnehmer würden vermehrt Positionen absichern. Als Betreiber zahlreicher Handelsplätze klingele dann bei der Deutschen Börse die Kasse.Derzeit sollte sich das Spiel an den Märkten wiederholen, bereits seit Jahresanfang habe die Aktie sich nach oben bewegt. Erfreuliche Zahlen des letzten Geschäftsjahres hätten dabei ebenfalls Rückenwind gegeben. Im vergangenen Jahr habe der Frankfurter Marktbetreiber seine Nettoerlöse zum Vorjahr um neun Prozent auf gut 3,5 Milliarden Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe ebenfalls um neun Prozent auf 2,04 Milliarden Euro zugelegt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt habe. Unter dem Strich sei der Gewinn um zwölf Prozent auf etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro gestiegen.Die Deutsche Börse sehe sich nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr auf Kurs zu weiterem Wachstum. "Wir sind bestens im Plan. Wir haben unsere Wachstumsziele erfüllt. Und alles spricht dafür, dass wir auch in den beiden noch verbleibenden Jahren von Compass 2023 wie geplant weiterwachsen werden", habe Konzernchef Theodor Weimer mit Verweis auf die Mittelfrist-Strategie "Compass 2023" bei der Bilanzvorlage des DAX-Konzerns vergangene Woche gesagt. "Wir werden im Jahresdurchschnitt zehn Prozent Wachstum erreichen - sowohl beim EBITDA als auch bei den Nettoerlösen."Investierte bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 120,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link