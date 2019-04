Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (12.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Mehr als ein Jahr habe der Deutsche-Börse-CEO Theodor Weimer mit größeren Zukäufen gewartet, nachdem er seit Anfang 2018 im Amt sei. Die gescheiterte Fusion mit der London Stock Exchange sei noch in Erinnerung gewesen. Nun blicke Weimer nach vorne und gehe auf Einkaufstour.Am Dienstagabend habe er die Übernahme des Indexspezialisten Axioma aus den USA öffentlich gemacht. Gestern sei dann bekannt geworden, dass der Konzern über den Erwerb der Devisenhandelsplattform FXall verhandle.Der Leiter des Währungsgeschäftes Carlo Kölzer habe bereits Anfang April in einem Interview mit dem "Handelsblatt" Interesse an dem Unternehmen bekundet. "Falls FXall auf den Markt kommen sollte, würden wir uns das natürlich ansehen. Wir würden uns gut ergänzen, denn FXall hat andere Kunden als wir."Das Unternehmen habe in den USA zudem eine stärkere Marktstelllung als die Deutsche Börse. Gemessen am Handelsvolumen sei FXall doppelt so groß wie die Währungshandelssparte der Deutschen Börse.Der Kauf von FXall mache Sinn für die Deutsche Börse. Die Abhängigkeit von volatileren Geschäftsbereichen wie den Aktien- oder Derivatemärkten sinke. Stattdessen setze der Konzern mit der Übernahme auf stabilere Segmente.Wer bereits bei der Deutschen Börse investiert ist, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel liege bei 140,00 Euro. Der Stopp bei 100,00 sollte beachtet werden. (Analyse vom 12.04.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.