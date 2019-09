Bei der Deutschen Börse AG werde jeweils zum 31. Dezember gemäß des Rechnungslegungsstandards IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen Nettoerlöse in Höhe von 2,780 Mrd. EUR erzielt. Im Vergleich dazu hätten die Nettoerlöse im Vorjahr bei 2,462 Mrd. EUR gelegen. Das EBITDA sei mit 1,443 Mrd. EUR testiert worden, das EBIT mit 1,233 Mrd. EUR. Der Konzernjahresüberschuss habe 824,3 Mio. EUR betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss noch bei 874,3 Mio. EUR gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe unverwässert bei 4,46 EUR gelegen. Die Dividende habe 2,70 EUR betragen und die Ausschüttungssumme 495,0 Mio. EUR. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von 49 Prozent. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 1,322 Mrd. EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 4,963 Mrd. EUR gelegen. Das gezeichnete Kapital sei mit 190,00 Mio. EUR angegeben worden. Die Gesamtverbindlichkeiten hätten sich auf 156,936 Mrd. EUR belaufen und die Bilanzsumme habe 161,899 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe 2018 5.964 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognosen für 2019



Den Bilanzprognosen für 2019 und 2020 gemäß könnte der Umsatz bei 2,951 beziehungsweise 3,157 Mrd. EUR eintreffen. Das EBIT für 2019 könnte 1,59 Mrd. EUR betragen und sich 2020 auf 1,72 Mrd. EUR steigern. Der Gewinn je Aktie wäre bei 2019 bei 5,95 EUR und 2020 bei 6,50 EUR zu avisieren und die Dividende könnte demnach 2019 auf 2,95 EUR und 2020 auf 3,20 EUR steigen. Die Nettoverschuldung des Konzerns läge 2019 bei schätzungsweise 1,03 Mrd. EUR und könnte sich 2020 auf 524,50 Mio. erheblich reduzieren.



Termine



Die Deutsche Börse AG präsentiere am 28. Oktober 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019. (Analyse vom 02.09.2019)



Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,00 EUR +1,68% (02.09.2019, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,20 EUR +1,57% (02.09.2019, 10:41)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (02.09.2019/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG nach eigenen Angaben das Mutterunternehmen der Gruppe Deutsche Börse AG und einer der weltweit größten Anbieter von Marktinfrastruktur. Dabei decke die Gruppe für ihre Kunden mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsspektrum die gesamte Prozesskette in Bezug auf Finanztransaktionen ab. Das Angebot bestehe aus Pre-Trading, Trading, Clearing, Settlement, Custody, Post-Trading und Technologielösungen. Der Konzern habe zum Jahresende 2018 5.964 Mitarbeiter an 37 Standorten in 26 Ländern beschäftigt, davon 2.689 in Deutschland. Das Unternehmen werde von CEO Theodor Weimer geleitet und habe seinen Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen werde von CEO Theodor Weimer geleitet und habe seinen Sitz in Frankfurt am Main.Gruppe Deutsche Börse AGDas Leistungsspektrum der Deutschen Börse AG biete Produkte, Dienstleistungen und Technologie. Die Deutsche Börse AG biete den vorbörslichen Handel, die Berechnung von Indizes und die Bereitstellung von Marktdaten, den regulären Börsenhandel, die Verrechnung, sowie den nachbörslichen Handel. Zudem sei die Gruppe Deutsche Börse AG auch ein Entwickler von IT-Lösungen und biete globale IT-Services an. Die Konzeption und Berechnung der Indices mit den Marken DAX und STOXX erfolge durch die Tochtergesellschaft STOXX Ltd. Die Marktdaten, wie zum Beispiel Orderbuchdaten aus den Kassa- und Terminmärkten, historische Daten oder Echtzeitdaten würden unter der Marke Deutsche Börse AG vertrieben. Der Handel von Finanzderivaten werde an der zur Gruppe Deutsche Börse AG gehörenden Terminbörse Eurex angeboten, die in diesem Segment eine der weltweit größten Märkte darstelle. Der Wertpapierhandel werde mit den Marken Börse Frankfurt, Deutsche Börse, FWB, Tradegate und zum BeispielXetra angeboten. (Diese Auflistung des Leistungsspektrums sei nicht abschließend.)Fakten zu den Handelssystemen der Gruppe Deutsche Börse AGDie Systeme der Gruppe Deutsche Börse AG hätten 2018 11.547 Indices berechnet. Für einen Finanzinfrastruktur- beziehungsweise Börseninfrastrukturdienstleister sei die Systemverfügbarkeit von oberster Bedeutung, denn sonst könne kein Handel stattfinden. Die Systemverfügbarkeit des Kassa-Handelssystems habe bei 99,912 Prozent gelegen und die Systemverfügbarkeit des Derivate-Handelssystems habe bei 99,963 Prozent gelegen. Die durchschnittlichen monatlich verrechneten Volumina aller Produkte hätten im Jahr 2018 bei 23,5 Billionen EUR gelegen und somit im um 14 Prozent höher als im Jahr 2017 mit 20,6 Billionen EUR.Details zur Aktie der Deutsche Börse AGDie Aktien der Deutschen Börse würden an der Frankfurter Wertpapierbörse mit dem Börsenkürzel DB1 gehandelt. Der Börsengang sei im Februar 2011 erfolgt, der erste Handelstag via Xetra sei der 5. Februar 2001 gewesen. Die nennwertlosen Namens-Stammaktien seien dem Prime Standard zuzuordnen. Das Grundkapital liege bei 190,00 Mio. Euro eingeteilt in exakt 190,00 Mio. Aktien. Die Wertpapiere würden unter anderem dem DAX und DivDAX angehören. Die Aktionärsstruktur habe zum Ende des Jahres 2018 zu 94 Prozent aus institutionellen Investoren bestanden, die zu 33 Prozent den USA, zu 26 Prozent Großbritannien, zu 20 Prozent Deutschland und zu 21 Prozent anderen Ländern zuzuordnen gewesen seien. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 6,59 Prozent BlackRock, mit 5,00 Prozent Artisan Partners Asset Management, die Deutsche Börse AG halte eigene Anteile in Höhe von 4,64 Prozent. Zudem seien 3,22 Prozent FIL Investments International und 3,01 Prozent der Credit Suisse zuzuordnen. Der Streubesitz liege bei 60,54 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 136 Prozent an Wert zulegen können, während der DAX im Vergleichszeitraum nur um rund 25 Prozent gestiegen sei. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 24,31 Mrd. EUR. Die Aktien hätten via Xetra in den letzten 52 Wochen 133,25 EUR im Hoch und 102,40 EUR im Tief gekostet.Insgesamt würden sich seit Anfang des Jahres 12 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Das höchste Kursziel stamme von der HSBC, die am 11. Juli 2019 ein Ziel von 144,00 Euro ausgaben. Das niedrigste Kursziel habe Warburg Research publiziert, die am 30. April 2019 ein Ziel von 122,00 Euro veröffentlicht hätten. Das Durchschnittskursziel der 12 Analysen liege bei 131,45 Euro. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 127,95 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.Langfristige Chartanalyse - Deutsche Börse AG100 Prozent Bewegungsperformance habe die Aktie der Deutschen Börse AG kürzlich verbuchen können - und das in nur drei Jahren. Auf dem Chartbild sei zudem ein sehr sauberer Trendverlauf abzulesen, der eine maximale Drawdown-Welle von rund 15 Prozent Ende 2018 aufweise, diese habe jedoch auch schnell wieder relativiert werden können. Bis auf wenige Ausnahmen hätten fast jeden Monat neue Hochs erreicht werden können. In der vergangenen Handelswoche sei ein Hoch nahe der 136,00 EUR erreicht worden, das in der Region der Allzeithochs aus 2007/2008 liege.Aufgrund des sauberen Chartbildes und dem damit verbundenen klaren Aufwärtstrend sei es auch künftig nicht auszuschließen, dass sich weitere Hochs bilden und Käufe somit nach wie vor Sinn machen könnten. Zwei wichtige Unterstützungen sollten für diesen Gedanken im Auge behalten werden: Für kurzfristig angelegte Gedanken sollte die Unterstützung von rund 126,00 EUR halten und das Bild wäre klar weiter Long. Für mittelfristige Kaufgedanken wäre die Unterstützung 120,00 EUR als richtungsentscheidend anzunehmen und Kaufgedanken darüber könnten ebenfalls Früchte tragen. Jeweils wären Ziele wie 140,00 EUR und auch 142,50 EUR nicht unrealistisch. Sollte der 120,00-Punkte-Bereich jedoch nachhaltig unterschritten werden, wäre das Aufwärtsbild vorerst leicht angeschlagen und eine erneute Analyse wäre anzuraten.Fundamentaldaten 2018