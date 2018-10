Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

109,80 EUR -1,52% (30.10.2018, 12:19)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (30.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von 120 Euro auf 122 Euro.Sowohl das bereinigte EBITDA mit 395,1 (Vj.: 333,1) Mio. Euro als auch das bereinigte Nettoergebnis mit 239,6 (Vj.: 198,1) Mio. Euro hätten in Q3 die Analysten-Erwartungen (376,3 Mio. Euro bzw. 227,5 Mio. Euro) übertroffen. Wegen der gestiegenen Unsicherheiten (erhöhte Volatilität) habe sich die Wachstumsdynamik gegenüber dem Vorquartal wieder beschleunigt. Wie schon in den beiden Vorquartalen hätten sich die Finanzderivate (Eurex) als Wachstumstreiber (+15% y/y; Nettoerlöse Konzern: 15% y/y) erwiesen. Ferner habe die Deutsche Börse von einer hohen Kostendisziplin profiert.Der Ausblick für 2018 (u.a. Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses um mindestens 10% (neun Monate 2018:+16%) y/y) sei erwartungsgemäß bestätigt worden. Da, laut Unternehmensangaben, auch der Auftakt in das Schlussquartal "stark" ausgefallen sei, halte der Analyst die Erreichung der Jahresziele für unproblematisch. Kurzfristige Risiken sehe er vor allem in Bezug auf die Unsicherheiten hinsichtlich der Zinsentwicklung in Europa. Wegen geringer als bisher von ihm unterstellter operativer Kosten habe er seine EPS-Prognose für 2018 auf 5,11 (alt: 4,80) Euro und für 2019 auf 6,45 (alt: 6,14) Euro erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie, deren intakten Perspektiven auf dem aktuellen Kursniveau nahezu eingepreist sind. (Analyse vom 30.10.2018)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:109,55 EUR +0,14% (30.10.2018, 12:29)