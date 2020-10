Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

140,70 EUR -0,67% (21.10.2020, 12:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

140,60 EUR -0,92% (21.10.2020, 13:10)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (21.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Um die Deutsche Börse sei es seit der kürzlich gescheiterten Übernahme der Mailänder Börse ruhig geworden. Der seit Sommer bestehende Abwärtstrend habe sich aber beschleunigt und wichtige Chartmarken seien gerissen worden. Doch mit den steigenden Neuinfektionszahlen weltweit könnte der Kurs mittelfristig wieder nach oben drehen.Die Deutsche Börse spiele als Marktbetreiber gerade in volatilen Märkten ihre Stärken aus. Die Aktie profitiere durch ein höheres Transaktionsvolumen und somit steigenden Einnahmen von einer zunehmenden Schwankungsbreite an den Märkten. Da die Börse nun wieder in den Rückwärtsgang schalte, nachdem es Monate nur nach oben gegangen sei, sollte die Aktie profitieren.Am Mittwoch den 28. Oktober stünden die Quartalszahlen an. Der Analystenkonsens erwarte im Schnitt einen Vorsteuergewinn von 359 Millionen Euro. Das sei etwas weniger als im zweiten Quartal mit 402 Millionen Euro, da die Volatilität an den Märkten auch nach dem Frühjahr zurückgegangen sei. Für das vierte Quartal werde indes ein weiterer Gewinnrückgang auf nur noch 341 Millionen Euro vor Steuern erwartet. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie und die Auswirkungen für die Börse seien dort sicher noch nicht eingepreist. Somit könnte der Vorsteuergewinn im vierten Quartal wieder ansteigen."Der Aktionär" hält weiter an seiner positiven Einstellung für die Aktie fest und hat einen Stopp bei 120,00 Euro platziert, so Fabian Strebin. (Analyse vom 21.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: