Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

154,95 EUR +0,68% (17.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

149,10 EUR -2,83% (18.02.2020, 09:03)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (18.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Börse hat seit Jahreswechsel zehn Prozent zugelegt, auf Sicht von fünf Jahren sind es satte 125 Prozent. Der Titel gehört zu den konservativen Basisinvestments im Finanzsektor, die seit Jahren gut performen.Beim deutschen Börsenbetreiber laufe es einfach. Das würden auch die jüngsten Zahlen zeigen. Die Deutsche Börse AG habe 2019 von der anhaltend hohen Nachfrage nach Absicherung von Risiken, dem regen Handel an den Finanzmärkten und auch Übernahmen profitiert. Unter dem Strich habe der Konzern, der sich erst Ende vergangener Woche die Dienste des seit Anfang 2018 amtierenden und seitdem sehr erfolgreichen Unternehmenschef Theodor Weimer für weitere vier Jahre und damit bis Ende 2024 gesichert habe, etwas mehr als 1 Mrd. Euro verdient - fast 22% mehr als vor einem Jahr. Das Ergebnis habe im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen.Es gebe aber einen kleinen Schönheitsfehler. Die Dividende solle um 20 Cent auf 2,90 Euro je Aktie steigen. Die Dividendenhöhe habe etwas enttäuscht. Der Aktienkurs, der zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten gestiegen sei, sei in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate etwas abgerutscht.Wer investiert sei, bleibe dabei. Neueinsteiger sollten eine größere Korrektur abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: