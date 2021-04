Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

147,20 EUR -0,41% (21.04.2021, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

146,00 EUR -0,92% (21.04.2021, 17:36)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (21.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe am Mittwochabend ihr Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Zwar weise das Unternehmen sowohl bei den Nettoerlösen, als auch EBITDA und dem Gewinn geringere Werte aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, doch hätten die Frankfurter die Erwartungen der Analysten übertroffen.Um sieben Prozent auf 855 Millionen Euro seien die Nettoerlöse der Deutsche Börse AG im ersten Quartal zurückgegangen. Noch stärker rückläufig gewesen sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), das mit 521 Millionen Euro zwölf Prozent unter dem Wert des ersten Vierteljahres 2020 gelegen habe. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 317 Millionen Euro und damit 14 Prozent weniger als vor einem Jahr gestanden.Trotz der Rückgänge habe die Deutsche Börse AG bei allen wichtigen Kennziffern die durchschnittliche Prognose der Analysten übertroffen.Das Unternehmen habe am Mittwoch außerdem die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Sie sehe unter anderen einen Anstieg der Nettoerlöse von mindestens 5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro vor.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link