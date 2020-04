Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

119,30 EUR +0,21% (01.04.2020, 21:58)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (01.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe im März von den Marktturbulenzen deutlich profitiert. Das Handelsvolumen an den Kassamärkten habe sich auf 330,7 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Der größte Anteil mit knapp 260 Mrd. Euro sei auf den Xetra-Handel - durchschnittlich 11,8 Mrd. Euro Tagesumsatz sei hier erzielt worden - ebenfalls verdoppelt worden. Am Frankfurter Handelsplatz hätten 8,4 Mrd. Euro umgesetzt werden können. Infolge der hohen Volatilität würden Investoren zunehmend aus ihren Titeln fliehen und würden sich nach sichereren Anlagen umsehen.Die Deutsche Börse AG-Aktie gehöre klar zu den Gewinnern der Coronavirus-Krise. Hohe Volatilität gepaart mit unsicheren Anlegern seien der Nährboden für steigende Handelsumsätze. Der deutsche Börsenbetreiber habe mit über 80% Marktanteil eine hervorragende Marktposition. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:121,40 EUR -2,88% (01.04.2020, 17:35)