Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (18.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Handelsvolumen deutlich gestiegen - AktienanalyseDie von der Corona-Krise ausgelösten heftigen Börsenturbulenzen waren sehr einträglich für die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zum einen habe das Handelsvolumen deutlich angezogen. Zum anderen sei der Absicherungsbedarf der Investoren gestiegen. In Summe habe der Börsenbetreiber seine Nettoerlöse daher im ersten Quartal um 27 Prozent auf 914,8 Mio. Euro steigern können. Das bereinigte EBITDA habe um 30 Prozent auf 619,8 Mio. Euro zugelegt. Die ohnehin hohen Erwartungen der Analysten seien damit sogar noch übertroffen worden. Diese hätten im Schnitt lediglich Erträge von 878 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 592 Mio. Euro vorhergesagt."Das außerordentliche Marktumfeld im ersten Quartal hat auch zu einem außerordentlich guten Ergebnis geführt", habe Finanzvorstand Gregor Pottmeyer gesagt. "Neben der starken zyklischen Entwicklung konnten wir aber auch wie geplant weiteres deutliches strukturelles Nettoerlöswachstum erzielen. Dies stimmt uns zuversichtlich, auch in Zukunft unabhängig von der fundamentalen Entwicklung weiter nachhaltig zu wachsen." Trotz erwarteter Rückgänge in einigen Geschäftsbereichen wie den Nettozinserträgen bei der Tochter Clearstream gehe die Deutsche Börse AG daher davon aus, den um Sondereffekte bereinigten Gewinn 2020 wie geplant um rund acht Prozent auf 1,2 Mrd. Euro steigern zu können.Der Kursanstieg in den vergangenen Wochen steht damit auf einem stabilen Fundament, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2020)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:155,90 EUR -0,03% (18.06.2020, 11:53)